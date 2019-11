Parhaat ilmaiset kuvankäsittelyohjelmat Windowsille - Top 5

1. Gimp

2. Paint.Net

3. Ashampoo Photo Optimizer 2019

4. Fotor

5.Photo Pos Pro

Myös täysin uuden tekeminen, vaikkapa useita kuvia yhdistelemällä, on monesti tavoitteena. Kaikissa näissä tapauksissa tulee tarvetta kuvankäsittelyohjelmalle Monet laajemmat kuvankäsittelyohjelmat ovat maksullisia, mutta myös erinomaisia ilmaisia ohjelmia on tarjolla. Kokosimme tähän mielestämme viisi parastakuvankäsittelyohjelmaa Windowsille.Mutta mikä on sitten se...?Avoimen lähdekoodinpidetään yleisesti maailman parhaana täysin ilmaisena kuvankäsittelyohjelmana - ja se ei ole mikään ihme. Tärkein syy miksi GIMP on monen mielestä se paras vaihtoehto, on Gimpin laaja valikoima erilaisia työkaluja.Gimpin työkalujen ja ominaisuuksien valikoima on huikea: kerroksissa tapahtuvasta kuvankäsittelystä erialsiiin efekteihin, ne kaikki löytyvät GIMPistä. Ilmaiseksi ja ilman mainoksia.Ainoa GIMPin miinus on, se että Gimpissä on todella paljon opeteltavaa. Ominaisuuksien määrä tekee sen, että aloittelijalle ohjelman käytön ymmärtäminen voi olla todella hankalaa, etenkin alussa. Mutta jos haluat editoida kuvia parhaimmalla mahdollisella ilmaisella työkalulla, niin GIMPin opiskelu on vaivan arvoista. Se on ilmaisista kuvankäsittelyohjelmista samalla myös ainoa, joka haastaa toiminnallisuudellaan ja ominaisuuksillaan vakavasti myös ammattilaisten työkalut, kutenPaint.NET on erinomainenkuvankäsittelyohjelma aloittelijoille. Se on helposti ymmärrettävä ja yksinkertainen - joka onkin Paint.NETin tarkoitus. Paint.NETin työkalut eivät ole todellakaan huonoja, mutta verrattuna muihin monipuolisempiin kuvankäsittelyohjelmiinPaint.NET jää kuitenkin auttamatta kakkoseksi.Mutta yksinkertaisuutensa ja tietyn rajallisuutensa vuoksi Paint.NET onkin hyvä sovellus alottelijoille. Sen käyttö on helppo oppia ja sen voi ottaa käyttöön vaikkapa silloin, kun sinulla on jokin kuva jonka sinun pitäisi nopeasti editoida. Jos et tiedä mitään kuvien editoinnista, suosittelemme kokeilemaan Paint.Netiä.Ashampoo Photo Optimizer on tarkoitettu hyvin yksinkertaisiin ja nopeisiin valokuvien parannuksiin. Ohjelman parasta antia on työkalu, joka yhdellä klikkauksella parantaa kuvaa mm. korjaamalla kuvan väritasapainoa ja valaistusta.Ashampoo soveltuu parhaiten maisemakuviin eikä niinkään kuviin joissa "tapahtuu" paljon asioita..Sovellus osaa myös kääntää kuvat yhdellä klikkauksella ja siitä löytyy myös muita perustoimintoja kuten mm. työkalut kuvan rajaukseen.Fotor on sekin ennen kaikkea valokuvien korjailuun tarkoitettu kuvankäsittelyohjelma. Ohjelman parasta antia ovat automaattiset ja helpot korjailu- ja parannustyökalut. Sovellus onkin parhaimmillaan silloin, kun haluat nopeasti korjailla ottamaasi valokuvaa ennen sen lisäämistä someen.Fotorista löytyy nippu suodattimia ja tehosteita sekä mahdollisuus korjata kuvan valaisusta ja väritasapainoa sekä toiminto kuvien rajaukselle.Fotorin tärkein työkalu on kuitenkin usean kuvan käsittely kerralla - ominaisuus, joka nostaa sen listallemme Fotorissa voi käsitellä useita kuvaa samaan aikaan - tätä työkalua ei löydy monestakaan ilmaisohjelmasta, eikä kaikista maksullisistakaan.Photo Pos Pro ei ole kovinkaan tunnettu ohjelma muihin tässä listalla mainittuihin verrattuna. Mutta Photo Pos Pro on hyvä kuvankäsittelyohjelma - itse asiassa todella hyvä.Photo Pos Pron tekijät ovat halunneet tehdä kuvankäsittelyohjelman joka olisi hyvä sekä aloittelijoille että ammattilaisille. Itse asiassa sovellus kysyykin asennettaessa, onko käyttäjä aloittelija vai ammattilainen ja muokkaa käyttöliittymää sen mukaan.Ohjelma sisältää käytännössä kaikki perustyökalut mitä kuvien muokkaukseen vaaditaan ja ne toimivat erittäin hyvin. Lisäbonuksena Photo Pos Pro tukee myös mm. RAW- ja PSD-tiedostoja, joita kevyemmät kuvankäsittelyohjelmat harvemmin tukevat.Ohjelman ikävä puoli on se, että osa ominaisuuksista vaatii maksullisen version hankkimisenja tästä syystä ohjelma löytyykin vasta listamme sijalta viisi. Maksuton versio sisältää silti kaiken tarpeellisen, eikä ohjelma lisää kuviin rasittavia vesileimoja tai vastaavaa, edes ilmaisversiota käytettäessä.Jäikö jotain puuttumaan listaltamme? Kerro ihmeessä kommenteissa!