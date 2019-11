Huomenna se julkaistaan! Tässä on lista Google Stadia -peleistä

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (saatavilla Stadia Prossa)

Farming Simulator 2019



Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (saatavilla Stadia Prossa)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider 2013

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Google tekeekin niin Stadian kohdalla, sillä jo ennen palvelun varsinaista käynnistämistä, yhtiö on lisännyt pilvipelipalveluunsa 10 uutta peliä. Käytännössä Stadian pelivalikoima lähes kaksinkertaistui aiemmin ilmoitettuun nähden ja pelattava palvelusta löytyy 22 pelin verran. Alta löytyvästä listasta näet kaikki palvelun sisältämät pelit.Listassa ovat vain ne pelit, jotka Google on luvannut tarjota heti julkaisun jälkeen. Yhtiö on aiemmin vahvistanut luettelon peleistä, jotka ovat tulossa palveluun. Palveluun myöhemmin saapuvat pelit löydät täältä . Sisällön laajentamisessa on kuitenkin vielä työnsarkaa, sillä Microsoft lupasi viime viikolla xCloud-suoratoistopalvelun sisältävän ainakin 50 peliä.Suomessa pelaajat pääsevät käsiksi Google Stadiaan 19. marraskuuta kello 19.00.