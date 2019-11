Softavinkki: Huikean nopea hakusofta Windowsin oman tiedostohaun tilalle - ilmaiseksi

Jokainen, joka on yrittänyt hakea tiettyä tiedostoaomalla, sisäisellä hakukoneella kovalevyltään, tietää miten umpisurkea tuo haku pahimmillaan osaa olla. Onneksi tähän on olemassa vaihtoehtoja ja tässä esittelemmekin yhden sellaisen.

Kyseessä on nimittäin täysin ilmainen ja huikean nopea hakuohjelma Windowsille, joka kantaa niinkin yksinkertaista nimeä kuin. Everythingin asennustiedosto mahtuu käytännössä vanhalle kunnon korppulevykkeelle ja ohjelma ei vie taustalla pyöriessään käytännössä lainkaan tietokoneen resursseja.Sen salaisuus onkin siinä, että se kytkeytyy suoraan-muotoisen kovalevyn tiedostojärjestelmään ja käyttää siellä olevaa tiedostoindeksiä hakunsa pohjana. Jotta ohjelman nopeudesta saa jonkinlaisen käsityksen, se indeksoi koko kovalevyn ensimmäisellä ajokerralla - ja noin 40 gigatavua sisältävä Windowsin asennuksen sisältävä levyosio tulee indeksoitua alle sekunnissa.Indeksointi luonnollisesti tehdään vain kerran, joten tuotakaan sekunnin viivettä ei tarvitse tuon jälkeen enää tuskailla, vaan hakutulokset lävähtävät jatkossa esiin samantien.Ohjelmalla on oma vakiintunut fanikuntansa, jonka ansiosta se on myös käännetty useille kielille: asennuspaketti sisältääkin tuen myös suomelle.Latauslinkit download.fi:stä:Jos et tiedä yhtään mikä prosessori tietokoneestasi löytyy, kannattaa asentaa 32-bittinen versio, sillä se toimii kaikissa Windowseissa.Lisäksi ohjelmasta on tarjolla myös siirrettävät eli portable -versiot, jotka voidaan asentaa vaikkapa mukana kulkevalle muistitikulle tai-hakemistoon: