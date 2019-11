Tesla saa vakavan haastajan – Tältä näyttää sähköinen Mustang Mach-E

Sähköä voimanlähteenä käyttävä Mustang Mach-E kunnioittaa muotoilullisesti hyvin paljon klassikko-Mustangia, mutta Ford on kuitenkin päättänyt hankkiutua eroon polttomoottoriautoista tutuista piirteistä. Esimerkiksi auton keulan etusäleikköä ei ole lainkaan, koska keulalla ei ole moottoria, joka tarvitsisi viilennystä ajon aikana. Takapäätä ei myöskään korista pakoputken päät.Urheilullisuutta autosta ei kuitenkaan puutu MachEForum.comissa julkaistujen ruutukaappauskuvien perusteella . Fordilla joku livautti vahingossa Mach-E:n varussivun nettiin ennen julkistusta ja siitä otettiin tietysti nopeasti ruutukaappauksia talteen.Mustang Mach-E tulee saataville viitenä eri varianttina: Select, Premium, California Rt. 1, GT, ja First Edition. Ensinnä mainittu Select on tietysti edullisin ja sen suositushinta Yhdysvalloissa on 43 895 dollaria. Premium-version hinta on 50 600 dollaria ja California Rt. 1:n hint on 52 400 dollaria. Tuotantomäärältään rajattu First Edition maksaa taas 59 900 dollaria ja GT on kaikista kallein 60 500 dollarin hinnalla.Ajomatka täydellä latauksella on paketista riippuen 340–480 kilometriä. Vain 10 minuutin latauksella autoon saa ladattu 75 kilometriä lisää ajomatkaa.