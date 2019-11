Aikuisviihdesivusto PornHub on totisen paikan edessä, sillä maksuvälittäjä PayPal on ilmoittanut katkaisevansa siteet sivustoon. Käytännössä sivusto ei voi esimerkiksi maksaa sivuston sisällöntuottajille PayPal-siirtojen muodossa. Aikuisviihdesivustoon totisen paikan edessä, sillä maksuvälittäjäon ilmoittanut katkaisevansa siteet sivustoon. Käytännössä sivusto ei voi esimerkiksi maksaa sivuston sisällöntuottajille PayPal-siirtojen muodossa.

PayPalin mukaan PornHub on syyllistynyt sen sääntöjä rikkoviin maksujen tekemiseen, minkä takia se on nyt pakko katkaista liiketoimintasuhteet sivuston kanssa. PornHubin kannalta kyse melko ikävästä asiasta, sillä yhtiö on tarjonnut amatöörinäyttelijöille mahdollisuutta ladata omia videoita palveluun ja tienata videoiden tuottamia mainoseuroja itselleen. Model-kumppanuusohjelmassa oli mukana noin 100 000 mallia.



Tämä Model Program -ohjelman maksuvälitys on perustunut PayPalin palveluihin, koska useiden yhdysvaltalaisten pankkien säännöt estävät seksityöhön liittyvien rahasiirtojen käsittelyn. PornHub kehottaakin nyt sen kumppaneita harkitsemaan muiden maksupalveluiden käyttöä. Perinteisten pankkipalveluiden lisäksi valittavana on tällä hetkellä Paxum-palvelu sekä Verge-kryptovaluuttaan siiryminen.