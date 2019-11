Suomalaisille tuttu Voi-skootteribrändi nostaa lisää rahaa – Toiminta halutaan kannattavaksi

Isojen suomalaisten kaupunkien katukuvaa koristaneiden sähköskoottien taustalla oleva Voi Technologies on nostanut pääomasijoittajilta lisää rahaa bisneksen kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiön mukaan liiketoiminta on jo tuottoisaa Ruotsissa ja Norjassa, mutta tarkoituksena on parantaa kannattavuutta muuallakin. Isojen suomalaisten kaupunkien katukuvaa koristaneiden sähköskoottien taustalla oleva Voi Technologies on nostanut pääomasijoittajilta lisää rahaa bisneksen kannattavuuden parantamiseksi. Yhtiön mukaan liiketoiminta on jo tuottoisaa Ruotsissa ja Norjassa, mutta tarkoituksena on parantaa kannattavuutta muuallakin.

Kannattavuuden parantamisen pitäisi onnistua 85 miljoonalla dollarilla, minkä pääomasijoittajat tarjosivat yhtiön käyttöön tuoreimmalla rahoituskierroksella. Aiemmin Voi on saanut sijoittajilta toiminnan kehittämiseen 50 miljoonaa dollaria. Yhtiön omien puheiden mukaan sen ei enää tarvitsisi käydä pääomasijoittajien taskuilla, vaan liiketoiminta alkaisi pian kantamaan itse itseään.



Suomessa Voi on operoinut vasta kesän ajan, joten yhtiön toimintaa ei ole vielä koeteltu talvella. Auraajat ovat varoittaneet Suomessa, että tiellä olevia skoottereita ei varota, vaan ne menevät lumien mukana penkkaan mikäli niitä jätetään kaduille huolimattomasti.



Voi on taustoiltaan ruotsalainen yhtiö, mutta se operoi useissa Euroopan maissa. Ruotsin lisäksi sillä on toimintaa muissa Pohjoismaissa sekä esimerkiksi Saksassa. Yhtiö ilmoitti hiljattain vetäytyvänsä Portugalin markkinoilta