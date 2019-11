Applen AR-lasien kehityssuunnitelma selvisi – Tämän takia ei kannata rynnätä ensimmäisten joukossa kauppoihin

The Informationin mukaan Apple järjesti yhtiön työntekijöiden kesken suuren esitelmän Steve Jobs Theaterissa, minkä aikana kerrottiin yksityiskohtaista tietoa laseista. Lokakuussa järjestetyn esitelmän isäntänä toimi aiemmin Dolby Digitalilla työskennellyt Mike Rockwell, joka johtaa Applen AR-lasien kehitystyötä. Nykyisenä suunnitelmana on iskeä markkinoille kahdessa vaiheessa.



Ensimmäinen vaihe alkaa vuonna 2022, jolloin markkinoille tuodaan ulkoisesti Oculus Questia muistuttavat lasit. Niistä löytyy 3D-skannaus eli lasit pystyvät aistimaan ympäristöä kolmiulotteisesti ja samalla erottamaan esimerkiksi ihmishahmoja. Laseista halutaan tehdä mahdollisimman kevyet ja mukavat, jotta niitä voitaisiin pitää päässä pitkiäkin aikoja.







Toinen vaihe alkaa jo vuonna 2023, jolloin markkinoille tuodaan rakenteeltaan paljon kevyemmät lasit. Vaikuttaa siis siltä, ettei tähänkään hypeen kannat hypätä ensimmäisten joukossa mukaan, vaan kannattaa mieluummin odotella vähintään toisen sukupolven tuotteeseen saakka. The Information kuvailee ensimmäisen sukupolven laseja headset-tyyppisiksi, kun taas toisen sukupolven laite muistuttaisi enemmän aurinkolaseja.