Tesla paljastaa uuden auton pian – Musk: Coolein koskaan näkemäni auto

Sähköautoyhtiö Teslan mallisto sen kuin vain laajenee, sillä yhtiö on kertonut aikeistaan paljastaa-tyylisen sähköisen pickup-auton 21. marraskuuta. Toimitusjohtaja Elon Musk on kehunut auton olevan yksi

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory -- Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

Musk lupaa auton pystyvän vähintään samoihin kuljetustehtäviin kuin Fordin suosittu F-150-lava-auto, mutta on samaan aikaan suorituskykyisempi kuin Porsche 911. Autossa on paikat ainakin kuudelle henkilölle ja sen hinnat alkavat noin 50 000 dollarista. Yhdellä latauksella autolla voi ajaa arviolta 650–800 kilometriä. Nämä lupaukset Muskin pitäisi siis lunastaa kuun lopun esittelytilaisuudessa.Auton ulkonäöstä ei ole julkaistu yhtä teaser-kuvaa enempää, minkä lisäksi Elon Musk on tehnyt toistuvasti viittauksia Blade Runner -elokuvaan. Julkaisun ajankohdastakin hän löysi yhtymäkohdan elokuvaan (tapahtumat sijoittuvat Los Angelesiin vuoden 2019 marraskuussa).Fordin uskotaan julkaisevan samaan aikaan Mustang-vaikutteita saaneen sähköisen SUV:n. Taistelu median ja kuluttajien huomiosta on siis kovaa.