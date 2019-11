Tässä Netflixin kaikki uudet Originals-elokuvat: Huippuna Robert De Niroa ja Al Pacinoa Scorsesen ohjaamana

Aloitetaanpa kokopitkistä elokuvista.Kansainvälistä tuotantoa saapuu Hindi-elokuvien Driven ja House Arrestin, korealaisen romanttisen Tune in for Loven, ranskalaisen rikosdraama Paradise Beachin ja sosiaalidraama Mon frèren, italialaisen The Man Without Gravityn sekä Afrikasta ponnistavan Atlanticsin myötä.Erityisesti lapsille puolestaan tarjolla on Jason Schwartzmanin ääninäyttelemä animaatioelokuva Klaus. Aikuisempaan animaatiomakuun on puolestaan Cannes-voittaja I Lost My Body. Teineille suunnattu Let It Snow kertoo pikkukaupunkiin lisää romantiikkaa tuovasta jouluaatton lumimyrskystä.Draamaosastolla on tulossa mm. Ex-Machinasta tutun ruotsalaisnäyttelijä Alicia Vikanderin tähdittämä 80-luvun Tokioon sijoittuva Eartquake Bird sekä huippunäyttelijöiden tähdittämä ja Martin Scorsesen ohjaama The Irishman, jossa nähdään Robert De Niro, Al Pacino ja Joe Pesci.Näiden lisäksi draaman kaarta jatkavat The King, joka kertoo Englannin keskiaikaisista kiemuroista, joissa prinssi Hal pyrkii muuntautumaan turhakkeesta sotaisaksi kuninkaaksi, sekä mm. Kerry Washingtonin tähdittämä Broadway-näytelmästä tehty American Son.Koko perheen Holiday Rush kertoo puolestaan perheestä, joka joutuu joulun alla totuttelemaan uuteen elämään, jossa rikkaudet ovat kadonneet. Niin ikään koko perheelle soveltuva Holiday in the Wild tähdittää Rob Lowen ja Kristin Davisin romanttiselle Afrikan seikkailulle. Romanttiikkaa ja jouluhenkeä yhdistää The Knight Before Christmas, jossa 1400-luvun ritari löytää tiensä nykymaailmaan.Dokumenttielokuvissa tarjolla on Kaliforniassa 2018 riehuneesta metsäpalosta kertova Fire in Paradise, meksikolaismaratoonarin matkaan hyppäävä lyhytelokuva Lorena, Light-Footed Woman sekä hot yoga -gurun kyseenalaiseen elämään pureutuva Bikram: Yogi, Guru, Predator.Stand up -spesiaalit ovat kovaa valuuttaa myös marraskuussa ja tulossa on useita kovan luokan komediapläjäyksiä. Tarjolla on talk show -juontaja Seth Meyersin Lobby Baby, Jeff Garlinin Our Man In Chicago, Iliza Shlesingerin Unveiled ja Mike Birbiglian The New One. Lisäksi kristitty John Cristin tarjoaa spesiaalin I Ain't Prayin For That ja ranskalaiskomedienne Fadily Camara puolestaan oman Netflix-spesiaalinsa La plus drôle de tes copines.Tässä vielä kaikki tämä sisältö kronologisessa järjestysessä linkkeineen.