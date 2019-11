Netflix häviää vanhoista Samsungin älytelevisioista – Näin tiedät koskeeko asia sinua

Netflix on lopettamassa tuen vanhoilta Samsungin älytelevisioilta teknisten seikkojen takia. Televisioihin asennettu Netflix-sovellus ei toimi enää joulukuun 1. päivän jälkeen. Samsung on myös ilmoittanut muutoksesta omilla tukisivuillaan.

Saatavilla ei ole ainakaan vielä mitään kunnollista listaa televisiomalleista, joita tuen päättyminen koskisi. Mikäli television kautta haluaa jatkossa katsoa palvelun sisältöä, tulisi kuva peilata isolle näytölle joltakin toiselta laitteelta tai sitten televisioon pitäisi kytkeä jokin medialaite (esimerkiksi Apple TV tai vastaava).



Suomenkielisillä tukisivuilla tuen päättymisestä ei ole vielä mainintaa. Televisioiden omistajat saanevat kuitenkin tiedon muodossa tai toisessa, mikäli tuki on heidän laitteelta häviämässä. Ainakin Yhdysvalloissa Netflix on lähettänyt ilmoituksia tuen päättymisestä, mikäli heidän tiliä on käytetty laitteella, josta on tuki loppumassa.