Kaliforniassa muhii asuntokriisi – Apple lahjoittaa 2,5 miljardia dollaria sen hoitoon

Kalifornian asuntomarkkinoita ovat kuumentaneet teknologiayhtiöiden suuri rekrytointitarve, mikä on näkynyt myös työntekijöiden palkoissa. Hyvin tienaavat insinöörit ovat valmiita maksamaan asunnosta, joka sopii sijainniltaan mahdollisimman hyvin omaan ja perheen käyttöön. Tämä on nostanut asuntojen hintoja alueella. Lisäksi edullisten vuokra-asuntojen markkinaa on kaventanut Airbnb-vuokravälityksen yleistyminen: asunnon omistaja tienaa lyhyillä vuokrauksilla paremmin kuin pitkäaikaisilla vuokralaisilla.Paikailliset ovat pitkään syyttäneet teknologiasektoria tilanteesta ja alan suurimmat yhtiöt ovat ottaneet asiasta kopin. Facebook on lahjoittanut miljardi dollaria asunto-ongelman helpottamiseen, kuten on myös Google. Nyt Apple kertoo olevansa valmis tarjoamaan 2,5 miljardia dollaria Kalifornian asuntopulan hoitamiseen. Apple aikoo suunnata ison osan summasta edullisten asuntojen tuotantoon, minkä lisäksi se lahjoittaa miljardi dollaria ensiasunnon ostajille tarkoitettuun tukirahastoon.