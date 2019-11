Elisa aloitti 5G Kotinetin markkinoinnin – Vaihtoehto kuituyhteydelle

on aloittanut kiinteästi asennettavan-laajakaistapalvelun myynnin Suomessa. Aikaisempia 3G- ja 4G-liittymiä myytiin koteihin "mokkuloiden" tai nettitikkujen muodossa, mutta:n tapauksessa on tarkoitus luoda vaihtoehto kiinteille kuituyhteyksille, mikä vaatii hieman järeämpiä asennuksia.

Elisan markkinoina 5G Kotinetti vaatii toimiakseen talon ulkoseinään asennettavan ulkoreitittimen, josta on suora yhteys talon sisällä olevaan WLAN-vahvistimeen. Ajatuksena on, että 5G:n mahdollistamalla langattomuudella vältytään kalliilta kuituyhteysasennuksilta ja maakaivuutöiltä, jolloin nopea ja vakaa netti saadaan toteutettua kokonaisuutena edullisesti.5G Kotinetti on ajateltu soveltuvan tapauksiin, jossa kiinteän kuituyhteyden toteuttaminen on liian kallista. Palvelun edellytyksenä kuitenkin on, että alueella on Elisan 5G-verkon peitto. Kovin monessa paikkaa se ei vielä kuulu , minkä takia 5G Kotinettiä tarjotaan vain Turussa ja pääkaupunkiseudulla.