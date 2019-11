Sininen E-logo häviää – Tältä näyttää Microsoft Edgen uusi logo

Edge-selaimella on siis melko vähän enää tekemistä Internet Explorerin kanssa, joten ehkä nyt on myös hyvä hetki uudistaa selaimen brändiä myös logon suhteen. Microsoft onkin esitellyt Edgen uuden logon, jolla ei ole enää paljoakaan tekemistä sinisen e-logon kanssa. Tilalle on tullut sini-vihreä aalto, jolla halutaan ehkä kuvata netissä surffaamista.



Aallossa on kiistatta edelleen havaittavissa tyylitelty e-kirjain, mutta ei enää yhtä selkeästi kuin aiemmin. Uusi logo on myös yhtenäisempi Office-sovellusten uudistetun ilmeen kanssa.







Microsoft ei ole vielä virallisesti julkaissut uutta Chromium-pohjaista selainta, mutta kovin kauaa tuskin enää pitää odottaa. Selaimen beta-versio tuli saataville jo elokuussa ja vakaa versio on ollut ladattavissa lokakuun lopusta lähtien.