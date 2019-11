Käytettyjen Bemareiden, Audien ja Mersujen hinnat romahtivat - syynä Tesla-efekti

Yhdysvalloissa kyseiset autot myydään uutena todella usein leasing-sopimuksilla, joiden kesto vaihtelee kahden ja kolmen vuoden välillä. Kaikkien kolmen autovalmistajan autoista yli puolet myydään uutena nimenomaan leasing-sopimusten kautta.Nyt näistä sopimuksista on tulossa ongelma leasing-yhtiöille, sillä pari vuotta vanhojen perinteisten luksusmerkkien myynti on romahtanut - ja samalla ovat romahtaneet hinnat.Leasing-hinnat, jotka kuluttaja maksaa leasing-yhtiölle, on laskettu sen mukaan, että leasing-sopimuksen päätteeksi auton jäljelle jäänyt arvo on edelleen omistajayhtiölle arvokkaampi kuin alkuperäisen ostohinnan ja leassing-maksuista saatujen maksujen erotus. Nyt tilanne näyttää siltä, että leasing-yhtiöt tekevät tappiota päättyneillä sopimuksillaan, koska pari vuotta vanhojen Bemareiden, Mersujen ja Audien kysyntä onkin tipahtanut.Syyksi siihen, että pari vuotta vanhat Bemarit, Mersut ja Audit eivät enää kelpaakaan, pidetäänja etenkin sen-mallia. Tilastotietojen mukaan monet asiakkaat, jotka olivat aiemmin kiinnostuneita ostamaan pari vuotta vanhan saksalaisen auton itselleen, päätyvätkin ostamaan uuden Tesla Model 3:n.Esimerkiksi vuoden 2016 BMW 320i maksoi Yhdysvalloissa aikanaan uutena ostettuna 33 150 dollaria, mutta sen vaihtoarvo oli syyskuussa 2019 enää 13 500 dollaria. Kolmessa vuodessa auton arvosta on siis sulanut noin 60 prosenttia. Liikkeestä vastaavan ikäisen BMW 320i:n sai syyskuussa keskimäärin 17 000 dollarilla, yksityiseltä noin tuhat dollaria halvemmalla. Samaa tarinaa kertovat myös muut saksalaisten merkkien jälleenmyyntitilastot: MB S550 maksoi 3 vuotta sitten uutena hankittaessa 99 650 dollariaja nyt siitä saa vaihdossa enää 41 500 dollariaYleisesti tunnettua on, että autojen arvot tippuvat eniten juurikin niiden ensimmäisten parin vuoden aikana, mutta nyt, etenkin saksalaisilla luksusmerkeillä, tuo nopea tiputus on syventynyt romahdukseksi, asiaa seuraavan rahoituslaitoksen näkemyksen mukaan.Kolmen vuoden leasing-sopimuksen aikana leasing-maksuilla pitäisi siis periä Bemarin tapauksessa jo yli puolet koko auton ostohinnasta, jotta leasing-yhtiö jäisi kaupassa voitolle. Tämä nostaa väkisinkin uusien leasing-sopimusten hintoja, karkottaen asiakkaita, merkeiltä, joiden myynnistä yli puolet tehdään nimenomaan leasing-sopimusten kautta. Aiheesta kirjoitti huolestuneena yksi maailman suurimmista rahoituslaitoksista,, joka on huolestunut leasing-yhtiöiden tilanteesta ja muuttuvasta markkinasta. Tesla-efektin taustoja tarkemmin syynäsi talouslehti Forbes