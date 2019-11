Ei kauneuskilpailuun: arvostelussa langattomat Sennheiser GSP 670 -pelikuulokkeet

Yhteenveto

Tähdet

Muotokieleltään kuulokkeet ovat varsin samanlaiset, mutta 670:ssa on enemmän tekstuuria ja mekanismeja. Siinä missä pikkuveli pelkisti, ei isoveli säästele.Kaikkia runsas ulkomuoto ei miellytä, varsinkin kun väriltään kuulokkeet ovat tasaisen harmaat, eikä nykyään lähes joka tuotteesta tuttuja RGB-tehostuksia ole. Pieni koristelun mahdollisuus on jätetty irrotettavilla sivulevyillä, joita voi ostaa kuulokkeisiin erilaisia.Kuulokkeissa on pitkä pantasäätö ja pientä kääntövaraa sivuille. Istuvuus on hyvä, mutta suotta säätöjen kanssa on pihtailtu. Sangan yläosassa on molemmille puolille oma liukusäätö jäykkyydelle, jolla kuulokkeita saa joko vähän löysemmälle tai vaihtoehtoisesti istumaan tiukemmin.Pehmusteiden päätä vasten tulevat pinnat ovat samettista kangasta ja reunat tekonahkaa samaan tapaan kuin GPS 370:ssä. Päälaen pehmuste on omanlaistaan kangasta.Oikealla korvalla on suuri äänenvoimakkuuden säädin, joka toimii myös virran kytkemiseen. Rulla on helppo löytää käsikopelolla, mutta sen pinta on liukas ja pyöritystuntuma tosi tahmea. Oikean peukalon luota löytyy mikrofonille oma äänisäätö sekä "smart button", jolla voi mm. nopeasti vaihtaa asetuksia.Vasemmalla on mikro-USB-latausliittimen lisäksi kytkin, jolla voi aloittaa kuulokkeiden yhdistämisen vastaanottimeen sekä tarkistaa akun varauksen.Mikrofoni on suurehko ja jäykkä. Siinä on hieman taivutusvaraa, mutta kaikista parhaiten valitussa asennossa se ei pysy. Varsinaista ongelmaa mikrofonin suuntailussa ei kuitenkaan ollut. Mikrofonin saa vaimennettua nostamalla sen kohti kattoa.Mistään kevyistä kuulokkeista ei ole kyse, sillä painoa on 398 grammaa.Kyse on, kuten sanottua, langattomista kuulokkeista, joten mukana toimitetaan Bluetooth-vastaanotin. Se on hyvin pieni, samaa luokkaa monelle tutun Logitechin pikku vastaanottimen kanssa. Laite käyttää yhteydestä versiota 5.0.Langattomasti kuulokkeet toimivat aika hyvin, vaikkakin pientä idle-suhinaa on havaittavissa. Myös ajoittaisia särähdyksiä ja häiriöitä ilmeni testin aikana, mutta ei mitään, mistä pitäisi olla huolissaan. Ne tuli kuitenkin pantua merkille, sillä juuri tämän laitteen testausta ennen päättyneen GSP 370:n testin aikana mitään vastaavia hälyääniä ei osunut korvaan. Pientä siis, mutta ei olematonta, ja varsinkin hassua, kun kyse on tämän hintaluokan kuulokkeista.Mikrofoni on kolhosta ulkomuodostaan huolimatta (tai ehkä sen takia) äänenlaadultaan erinomainen. Sennheiser mainostaa "studiolaatuista" ääntä, mitä en ehkä ihan uskalla allekirjoittaa, mutta kyllä GSP 670:n mikrofoni on pelikuulokkeiden parhaimmistoa ainakin raa'asti tallennetun äänen tasossa mitattuna. Kaikenlaisten softasäätöjen ja esimerkiksi taustamelun vaimennuksen suhteen on paljon vaikeampi tehdä tiukkoja vetoja suuntaan tai toiseen. Mitään ongelmia kuulokkeiden käytössä ei mikrofonin kanssa tullut, joten siinä mielessä kokonaisuutta voitaneen pitää hyvänä.GSP 370:n kärki oli sadan tunnin akkukesto. GSP 670 -malli on tässä suhteessa perinteisemmällä linjalla ja lupaa akkukestoksi noin 16-20 tuntia. Akkukestoa toivoisi aina enemmän, mutta onneksi GSP 670:ssa on USB-pikalataus, joka mahdollistaa kahden tunnin käytön vain seitsemän minuutin latauksella. Lisäksi kuulokkeita voi myös käyttää samalla, kun ne ovat latauksessa, joten taukoja pelaamisesta ei tarvitse akun loppumisen vuoksi pitää.GSP 670:aa säädetään samalla Sennheiser Gaming Suite -ohjelmistolla, jonka ominaisuuksia olen jo summannut aiemmassa arvostelussa. Lainaan siis sieltä tähän:Sennheiserin ohjelmisto on ihan siisti, mutta ei mitenkään supermonipuolinen. Sen kautta oli kuitenkin helppo päivittää laiteohjelmisto uusimpaan versioon. Gaming Suitesta näkee myös kätevästi akun varauksen.Saatavilla on esimerkiksi taajuuskorjain, jossa on muutama esitallennettu asetus sekä vapaat säädöt. Esimerkiksi e-urheilu-asetus lisää ylä-ääniä voimakkaasti ja hiljentää häiritseviä bassoja. Kauniilta pelit eivät tämän jälkeen kuulosta, mutta varmasti tärkeät äänivihjeet kuuluvat paremmin.Äänen ulostuloon on sisääntulon tapaan mahdollista tehdä säätöjä Sennheiserin Gaming Suite -ohjelmistolla. Vaihtoehtoina oli "warm" ja "clear". Nämä säädöt eivät kuitenkaan tuntuneet tekevän paljon mitään. Lisäksi taustamelun vaimennusta oli mahdollista säätää muutamalla portaalla.Kokonaisuutena kuulokkeet olivat pieni pettymys. Ulkoisesti ne näyttävät "järeiltä", mutta lopulta niissä on aika vähän asioita, jotka oikeuttaisivat melko suuren 350 euron hintalapun. Akkukesto on ok, mutta ei loistava. Ääni on ok ja sovellus tarjoaa jonkin verran säätöjä, mutta keskivertokäyttäjälle Sennheiserin kokemus äänentoistossa ei suuremmin näyttäydy. Lisäksi pienet kauneusvirheet Bluetoothin kanssa tahraavat kokonaisuutta. Mikrofoni on ainoa asia, jota kuulokkeista erityisesti tekee mieli kehua ja nostaa esille.GSP 670:n hintaa on vaikea perustella, mutta jos sellaiset sattuu jostain edullisesti saamaan, niin ei niissä mitään varsinaista suurempaa vikaa ole.