Razer Hammerhead True Wireless -nappikuulokkeet tarjoavat pienempää viivettä muihin kuulokkeisiin verratessa

, joka tunnetaan enemmän tietokoneen oheislaitteista eli näppäimistöistä ja pelihiiristä, on nyt julkaissut täysin langattomat nappikuulokkeet. Tämä uutuus on nimeltään

Razerin mukaan Hammerhead True Wireless -nappikuulokkeissa käytetään hieman erilaista versiota Bluetooth 5.0:sta, joka ansiosta viive on vain 60 millisekuntia. Kuulokkeet ovat tarkoitettu pelaamiseen ja tämä pienempi viive saavutetaan erillisen sovelluksen kautta, kun "pelitilan" laittaa päälle.Kuulokkeiden taajuusvaste on 20 Hz – 20 kHz ja kuulokkeissa käytetään 13 mm:n elementtejä, joiden luvataan tuottavan laadukasta ääntä.Kuulokkeille luvataan kolmen tunnin akunkesto ja mukana tulevassa kotelossa on riittävästi virtaa neljää lataukseen (yhteensä 15 tuntia kuunteluaikaa). Kotelo ladataan USB-C -liitännän kautta.Kun kuulokkeet ovat yhdistetty laitteeseen kerran, ne yhdistyvät automaattisesti, kun kuulokkeet ottaa pois kotelosta. Kuulokkeet tukevat myös kosketustoimintoja, niissä on mikrofoni ja sisältävät IPX4-luokituksen.Razer Hammerhead True Wireless suositushinta on 119,99 euroa ja ne ovat saatavilla heti Razerin verkkokaupasta.Lue myös: