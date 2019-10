EA:n pelit tulevat jälleen Steamiin

Pelijätti EA on tehnyt paluun Steamiin. Electronic Artsin pelejä ei ole löytynyt Steamistä vuoden 2011 jälkeen, sillä pelijätti on halunnut pönkittää omaa Origin-pelialustaa myymällä pelejään vain siellä. Pelijättion tehnyt paluun. Electronic Artsin pelejä ei ole löytynyt Steamistä vuoden 2011 jälkeen, sillä pelijätti on halunnut pönkittää omaa Origin-pelialustaa myymällä pelejään vain siellä.

Vuosien kuluessa kilpailuasetelma on ehkä laantunut, minkä johdosta EA:kin on nyt valmiimpi pohtimaan kokonistaloudellisia kysymyksiä uudelleen. Enää Originin menestys ei ole välttämättä ykkösprioriteetti, vaan yhtiö haluaa saada myyntiä lisää poistamalla myynninesteitä. Yksi keino on siis tuoda sisältöjä Steamiin.



Tällä hetkellä Steamistä löytyy Star Wars Jedi: Fallen Order -peli, mutta tarkoituksen on tuoda pelikauppaan EA Access -tilauspalvelu, jonka avulla pelaajat saavat pääsyn useisiin EA:n peleihin. Steamin valikoimiin ovat tulossa myös The Sims 4, Unravel 2, Apex Legends, FIFA 20 ja Battlefield V.



EA aikoo käsitellä Steamiä ja Originia erillisinä alustoina, joten esimerkiksi Originin kautta ostetut pelit eivät löydy Steamistä – ja päinvastoin. Tämä pätee silloinkin kun peli löytyisi toisen alustan valikoimista.