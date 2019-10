Uusia softapäivityksiä Windowsille: Nvidian uudet ajurit, netin pimeän puolen Tor-selain, ilmainen palomuuri, Thunderbird-sähköpostisovellus, ...

Salattua selaamista

Sivuiltamme voi ladata laajan valikoiman ajureita erilaisille lisälaitteille. Tällä kertaa esiin nostetaan se ehkäpä yleisin ajureiden ryhmä, eli näytönohjaimen ajurit julkaisi viime viikolla uudet ajurit näytönohjaimilleen, sekä Windows 10:lle että vanhemmille Windows-versioille.Jos pöytäkoneesi sisältä löytyy Nvidia GeForce -näytönohjain, kannattaa napata uusin versio käyttöön alta olevista linkeistä:Nvidian näytönohjaimen ajurit pöytätietokoneille:Sekä läppäreille:Jos hieman erilainen nettimaailma kiinnostaa, kannattaa tutustuaiin. Tor on juuri se ohjelma, jolla päästään käsiksi ns. Internetin pimeällä puolelle - salattuun ja anonyymiin maailmaan, jossa diktatuureja vastustavat kansalaisaktivistit liikkuvat - ja jossa myös nykyaikainen laittomien asioiden kauppa käydään.Tor ei ole mikään pahuuden tyyssija, vaan teknologia, jolla verkkoidentititeettinsä saa piilotettua erittäin tehokkaasti. Se on itse asiassa syntynyt osittain Yhdysvaltain sotilashallinnon rahoittamana teknologiana, jonka idea on nimenomaan vahva salaus ja käyttäjien anonyymiksi tekeminen.Jos kiinnostaa tutustua Tor-verkon maailmaan, kannattaa napata itselleen uusin Tor-selain täältä:Lisää tietoa tästä sipulintuoksuisesta aiheesta löytyy vaikkapa suomenkielisen Wikipedian sivuilta Kauan, kauan sitten, avoimen lähdekoodin kannattajat haaveilivat murksaavansavalta-aseman toimistokäytössä, luomalla ilmaisen, avoimeen lähdekoodiin perustuvan toimisto-ohjelmapaketin.Tuohon tavoitteeseen aikanaan päästiinkin ja syntyi, josta syntyi ajan kanssa varteenotettava vastustaja Microsoftin tarjonnalle - ja varsin suosittu ja hyvä toimisto-ohjelmisto.Mutten kuten usein tämäntyyppisissä projekteissa käy, asiat eivät menneetkään ihan kuten pitää, vaan OpenOfficen taustalla ollutmyytiin vuonna 2009ja osa projektin kehittäjistä ei sulattanut tätä lainkaan. Tämän lopputuloksena kehittäjät irtaantuivat OpenOffice-projektista ja perustivat sen rinnalle uuden, kilpailevan toimisto-ohjelmiston.oli syntynyt.Nykyisin on pitkälti makuasia kumpaan suuntaan valinta kallistuu - molemmat, sekä OpenOffice että LibreOffice ovat mainioita ja ilmaisia toimisto-ohjelmistoja, joilla saa näppärästi korvattua Microsoftinja muut toimisto-ohjelmistot.Eli jos kiinnostaa, alla linkki hiljattain päivittyneeseen LibreOfficeen:Tunnetuin ja suosituin ilmainen sähköpostiohjelma on ehdottomasti, joka on Mozilla Foundationin projekti. Eli taustaorganisaationa on sama taho, joka on luonut myös Firefox -selaimen.Kuten Firefoxikin, on Thunderbird täysin ilmainen ja avointa lähdekoodia. Se on kehittynyt vuosien saatossa varsin käyttäjäystävälliseen suuntaan ja mm.käyttö Thunderbirdin kautta on todella helppoa ja näppärää.Eli jos kiinnostaa kokeilla erillistä ohjelmaa sähköpostin hallintaan, kannattaa pistää Thunderbirdin uusi versio kokeiluun:Yksi suosituimmista ohjelmoijien tekstieditoreista on, joka on kehittynyt vuosien saatossa todella kattavaksi tekstieditoriksi. Ohjelma sopii mainiosti sekä perinteisenkorvaajaksi pieneen tekstin raapusteluun, mutta myös järeäksi, ohjelmoijille tarkoitetuksi tekstieditoriksi.Notepad++ tukee koodin korostusta, koodin "foldausta" ja käytännössä kaikkia nykyisin käytettävissä olevia ohjelmointikieliä. Sen käyttäjäyhteisö on myös varsin valtava, joten apua ja ohjeita löytyy oikeastaan mihin tahansa ongelmaan.Lisäksi yksi suosituimmista ilmaisista palomuureista Windowsille päivittyi sekin hiljattain.on jo vuosien ajan kehitetty palomuuri Windowsille, joka on pärjännyt erilaisissa testeissä ja arvosteluissa varsin mukavasti. Voit ladata sen uusimman version täältä: