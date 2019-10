Paras radio sinulle? Tässä on kolme edullista vaihtoehtoa

Perusradio peruskuunteluun

Retroradio Bluetoothilla

Spotify-radio halvalla

Radio onkin ihan pätevä lahjaidea kenelle tahansa, mutta niidenkin ominaisuuksiin kannattaa kiinnittää huomiota. Radiota kun voidaan käyttää monella tavalla, mutta sen lisäksi se voi taipua matkakaiuttimeksi. Langattomiin yhteyksiin kannattaa siis kiinnittää huomiota. Kun radiosta löytyy Bluetooth tai Spotify Connect -tuki, voit kuunnella niin kotona kuin piknikilläkin taivaskanavia tai itse haluamaasi musiikkia Spotifysta.Vaikka radio onkin laitteena äärimmäisen yksinkertainen laite, sen valinta ei välttämättä sitä ole. Radiota voidaan käyttää esimerkiksi herätyskellona, jolloin siinä on oltava kelloradio-toiminto. Joku taas tarvitsee Bluetoothia jotta voisi kuunnella puhelimella toistettavaa musiikkia mukavammin isolla porukalla – silloin radiossa pitää olla tietysti myös hyvä akkukesto, jotta musiikkia voi kuunnella pistorasioiden ulottumattomissa. Radiot voivat myös olla sisustuselementtejä, joten ulkonäkökin vaikuttaa paljon päätökseen.Mikäli alla olevat ehdotukset eivät täytä sinun mieltymyksiä, niin lisää löytyy esimerkiksi täältä Mikäli radiolta ei tarvitse olla muuta kuin radio, niin tarpeet saa tyydytettyä kohtalaisen edullisesti. Denverin TR-54 maksaa halvimmillaan vain 14 euroa Jos tykkäät retro-tyylistä, mutta haluat radion olevan teknisesti nykyaikaa, niin Sangean WR-7 voisi sopia sinulle kuin nenä päähän . Radiossa on Bluetooth-tuki, joten voit kuunnella sen kautta sitä mitä kuuntelet puhelimellasikin. Lisäksi siinä on varsin hyvä akkukesto, musiikkia voi kuunnella yhtä soittoa jopa 36 tuntia.Jos tämän noin 80 euroa maksavan kaiuttimen retromainen ulkonäkö ei miellytä, niin ei hätää. Siitä on saatavilla myös pastellin värisiä malleja, joten retromaisuudesta ei ole pakko kärsiä. Jos kaipaat NFC-tukea, niin silloin kannattaa tutkailla Sangean mallistosta WR-11-mallia Spotifyn saa toimimaan myös radiossa, eikä sen tarvitse edes maksaa maltaita. Aunan KR 200 maksaa nimittäin noin 100 euroa , minkä lisäksi sen saa kiinnitettyä melko näppärästi esimerkiksi keittiön välitilaan. Siitä löytyy Spotify Connectin lisäksi kauko-ohjain ja kelloradiotoiminto.