Google haastaa pelijätit – Rakentaa pelistudioiden verkostoa

Stadia-pilvipelipalvelulla on tärkeä rooli Googlen strategiassa, sillä nettijätti aikoo rakentaa palvelun ympärille kattavan pelistudioverkoston. Google aikoo nimittäin luoda useita pelistudioita, jotka kehittävät pelejä juuri Stadiaa varten

Aiemmin Googlen kuviteltiin palkanneen pelialan ihmisiä rakentamaan Googlelle oman Stadia-pelistudion, mutta yhden sijasta studioita on tulossa useampia. Ilman palvelulle luotavaa eksklusiivista sisältöä, palvelun on hyvin vaikea pärjätä kilpailussa Xboxia ja PlayStationia vastaan – molemmilla kun on oma kattaus pelistudioita takanaan.



Googlen tarkoituksena on julkaista Stadialle eksklusiivista sisältöä vuosittain. Peleistä itsestään halutaan myös jollakin tapaa erilaisia, jotta ne herättäisivät pelaajissa mielenkiinnon. Peleihin voi tulla esimerkiksi täysi fysiikkamallinnus tai tuki Google Assistant -puheohjukselle. Suurin osa alustan peleistä tulee ainakin alkuvaiheessa olemaan muille alustoille jo julkaistuja pelejä.