Tulevan Star Wars -elokuvan lopullinen traileri julkaistiin

YouTuben virallisessa Star Wars -kanavassa on jullkaistu nyt viimeinen ja lopullinen traileri Star Wars: The Rise of Skywalkerille, joka saapuu teattereihin vajaan kahden kuukauden päästä.Maanantai-illan jenkkifutis ottelun yhteydessä ensimmäistä kertaa lähetetty reilun kahden minuutin traileri tarjoaa katsauksen Reyn ja Kylo Renin monimutkaiseen kanssakäymiseen, jossa nähdään niin taistelua kuin yhteistyötä.Vaikuttaa siltä, että kaksikko päätyy yhdessä taistelemaan Palpatinea vastaan, mutta tietysti on mahdollista, että J. J. Abrams luo trailerissa vain sellaisen kuvan.Saagan päätöksessä nähdään myös 70- ja 80-luvulta tuttuja kasvoja, sillä mukana ovat mm. Chewbacca, R2D2 sekä C-3PO. Lisäksi edesmennyt Carrie Fisher esiintyy vielä kerran Princess Leiana.Star Wars -sisältö ei tietysti tämän myötä lopu Disneyltä, tästä pitää huolen mm. Disney+-suoratoistopalveluun tuleva sarja The Mandalorian Star Wars: The Rise of Skywalker saapuu elokuvateattereihin 20. joulukuuta.