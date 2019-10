SpaceX:n nettisatelliitit toimivat – Elon Musk lähetti twiitin avaruuden kautta

Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰 -- Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

Näihin yhtiöihin on kuulunut myös Elon Muskin avaruuslentoihin erikoistunut, joka on parin vuoden ajan rakentanut Maan kiertoradalle Starlink-nimistä satelliittikonstellaatiota. Satelliittien kautta SpaceX voi tarjota yrityksille ja kuluttajille verkkoyhteyden ilman kaapelivetoja. Konstellaatio on edistynyt nyt ainakin sen verran, että sen avulla voidaan välittää dataa Todisteeksi Starlinkin toimintakunnosta, Elon Musk lähetti satelliittinettiä hyödyntäen Twitter-viestin.SpaceX:llä on tällä hetkellä lupa lähettää 12 000 satelliittia kiertoradalle. Yhtiö on nyt lähettänyt viranomaisille uuden hakemuksen, joka läpi mennessään mahdollistaisi yli 30 000 lisäsatelliitin lähettämisen. Konstellaation kasvattamisessa on vielä työnsarkaa, sillä SpaceX lähetti ensimmäiset 60 satelliittia avaruuteen keväällä.