Sadan tunnin akkukesto: arvostelussa Sennheiserin langattomat GSP 370 -pelikuulokkeet

Yhteenveto

Muotokieleltään kuulokkeet näyttävät ehkä eniten siltä, että ne olisi tarkoitettu jonkinlaiseen teollisuuskäyttöön. Niissä ei ole mitään siroa tai blingiä. Voisi sanoa jopa, että kyse on lähes brutalistisista kuulokkeista. Tämä ei tarkoita, että ne olisivat rumat. Sennheiser ei vain ole lähtenyt niiden kanssa aivan perinteiselle pelikuulokelinjalle, saatika hypännyt mukaan RGB-junaan (joskin virtavalo on kyllä monivärinen!).Mikrofoni on paksuhko uloke, jossa on hieman taittovaraa keskellä. Kaikista parhaiten käänneltävissä se ei ole, muutoin kuin ylös ja alas, mutta riittävästi kuitenkin. Mikrofonin saa käännettyä myös täysin pystyasentoon, jolloin se menee mutelle.Kuulokkeet ovat kevyet akuistaan huolimatta, mutta sen vuoksi ne tuntuvat myös vähän lelumaisilta. Mitään ulkoisia varsinaisia laatuongelmia ei kuitenkaan ole. Säätömekanismi tuntuu laadukkaalta, joskin se on minimiasennossaan paljon tiukempi kuin maksimissaan, eli mitä suuremmalle kuulokkeet säätää, sen helpommin ne säätyvät vahingossa vaikkapa niiden asentoa korjatessa.Oikealla korvalla on suuri rulla, joka toimii äänenvoimakkuuden säätimenä. Kerrankin kontrolli on sellainen, että sitä ei tarvitse kissojen ja koirien kanssa etsiä. Toimii hyvin.Vasemman kupin alapinnalla on micro-USB-liitin (anteeksi mitä?) lataamista varten sekä hyvin pieni virtakytkin. Hämmentävää, miten hitaasti tässä laitekategoriassa siirrytään nykyaikaisiin liittimiin. Lisäksi niiden vierestä löytyy statusvalo.Kuulokkeiden mukana toimitetaan Bluetooth-vastaanotin, jonka avulla laitteen voi yhdistää tietokoneeseen langattomasti. Vastaanotin on suhteellisen kookas.Korvakuppien reunat ovat nahkamaista materiaalia, mutta ihoa vasten tuleva pinta on samettista kangasta, mikä auttanee hengityksessä. Päälaella olevat pehmikkeet ovat toisenlaista, karkeampaa kangasta. Pehmusteet eivät ole ylenpalttiset, mutta kuulokkeet istuivat mukavasti.Käytännössä kuulokkeiden koko muotoilu on tuttu jo Sennheiserin GSP 300 -kuulokkeista, jotka ovat johdolliset 80 euron pelikuulokkeet. Harva erottaisi näitä toisistaan ilman värejä ja piuhaa. GSP 370:llä on hintaa kuitenkin 200 euroa, joten jossain on oltava eroa. Jos ei ulkokuoressa, niin sitten sisuskaluissa.Ulkoisilta ominaisuuksiltaan kuulokkeet tuntuvat ehkä hiukan hintaistaan halvemmilta, mutta ääniominaisuuksiltaan kuulokkeet ovat kyllä odotetulla tasolla. Ääni on oletusasetuksilla tasapainoinen ja terävä, ja erikseen tietokoneelle asennettavan sovelluksen avulla ääniasetuksia voi konfiguroida monella tavalla.Saatavilla on esimerkiksi taajuuskorjain, jossa on muutama esitallennettu asetus sekä vapaat säädöt. Esimerkiksi e-urheilu-asetus lisää ylä-ääniä voimakkaasti ja hiljentää häiritseviä bassoja. Kauniilta pelit eivät tämän jälkeen kuulosta, mutta varmasti tärkeät äänivihjeet kuuluvat paremmin.Mikrofoni on myös laadukas. Tallennettu ääni on selkeä ja taustakohina minimaalista. Äänen tallentamisen saa helposti pois päältä kääntämällä mikrofonin kohti kattoa, mikä on hyvä tapa: ainakaan ei tule sekaannusta siitä, että onko se mute nyt päällä vai ei.Äänen ulostuloon on sisääntulon tapaan mahdollista tehdä säätöjä Sennheiserin Gaming Suite -ohjelmistolla. Vaihtoehtoina oli "warm" ja "clear". Nämä säädöt eivät kuitenkaan tuntuneet tekevän paljon mitään. Lisäksi taustamelun vaimennusta oli mahdollista säätää muutamalla portaalla.Kuulokkeet yhdistetään koneeseen langattomasti Bluetooth-vastaanottimen avulla. Yhdistäminen kävi ensi kerralla helposti, mutta jos kuulokkeet erehtyi välillä sammuttamaan, niin useimmiten vastaanotin täytyi irrottaa USB-portista ja liittää uudelleen, jotta tietokone löysi kuulokkeet jälleen. Mikäli kuulokkeita ei sammuttanut kytkimestä välillä, yhdistyivät ne automaattisesti ja ongelmitta tietokoneen käynnistymisen ohessa.Sennheiserin ohjelmisto on ihan siisti, mutta ei mitenkään supermonipuolinen. Sen kautta oli kuitenkin helppo päivittää laiteohjelmisto uusimpaan versioon. Gaming Suitesta näkee myös kätevästi akun varauksen.Akkukestoa kuulokkeille luvataan jopa 100 tuntia. Emme testanneet reilun viikon aikana sataa tuntia käyttöä, mutta melko kovallakaan, lähes päivittäisellä pelaamisella emme saaneet akusta kulumaan kuin puolet. Puolentoista tunnin yhtäjaksoinen musiikin kuuntelu kulutti akkua yhden prosentin, mikä on linjassa akkulupauksen kanssa.Ulkoisesti kuulokkeet näyttävät halvemmilta kuin ovat, mutta laatutuntuma on silti hyvä. Mikrofoni on keskimääräistä jämerämpi ja toimii kiitettävästi. Äänenlaadun ei voi sanoa yllättäneen positiivisesti, sillä Sennheiserin kuulokkeilta uskaltaa odottaakin hyvää suoritusta. Sellainen myös tuli, eli ääneltään kuulokkeet ovat odotetun tasokkaat, minkä lisäksi kaikki tyypillisesti langattomia kuulokkeita riivaavat ylimääräiset suhinat ja äänet loistivat poissaolollaan.Pidemmässä käytössä huomasi joskus korvissa ja niiden ympäristössä puutumista. Ehkä hieman paksummat pehmusteet olisivat kuitenkin olleet paikallaan?Softapuoli on ihan ok: ei turhaa kikkailua, mutta jonkin verran kumminkin vaihtoehtoja säädöissä, joskaan ne mikrofonisäädöt eivät kyllä tehneet yhtään mitään.Hinta on suuren puoleinen, noin 200 euroa, mutta eipä GSP 370 -kuulokkeista jää puuttumaan muuta kuin alati vilkkuvat värikkäät valot.