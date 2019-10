Uudet softapäivitykset Windowsille: Ilmainen ammattitason videoeditori, lukuisia selaimia, codec-paketteja, ..

14 000

130 000

Mediasoittimet, koodekit ja videotyökalut

Sekalaisia muita päivityksiä

Suomen suurin ohjelmia ilmaiseksi jakeleva sivusto, download.fi, sisältää ylihyötyohjelmaa Windowsille, jotka ovat kaikki joko täysin ilmaisia tai maksullisten sovellusten kokeiluversioita. Lisäksi säilytämme myös ohjelmien kaikki vanhatkin versiot, joten ladattavia ohjelmaversioita löytyy palvelusta yliSelaimissa on tapahtunut päivityksuä sekäettä siitä irronneenosalta. Jos kiinnostaa kokeilla miltä vaihtoehtoiset selaimet tuntuvat nykyisin, latauslinkkejä alla:Ja se Operan alkuperäisten kehittäjien nykyinen projekti, Vivaldi, tässä:Ja heille, ketkä haluavat tosissaan testata uutta, on tarjolla myös uusi versio venäläisestä, joka on itänaapurissa erittäin suosittu:Aivan ensimmäisenä pitää nostaa esiin hiljattain päivittynyt, joka on avoimen lähdekoodin, huikean suosittu videoeditori. OBS Studiota käytetään mm. videoeditointiin ja videon striimaukseen.Vaikka ohjelma on täysin ilmainen, on sillä hurja määrä käyttäjiä ja monet ammattimaisesti YouTubeen tai Twitchiin videoita tekevät vannovat sen nimiin. Ohjelmalle löytyy myös huikwa määrä käyttöoppaita ympäri nettiä, joten kynnys aloitukseen on varsin matala. Suosittelemme ehdottomasti tutustumista, jos videokäsittely kiinnostaa.Ehdottomasti maininnan arvoinen on myös jo ikämieskaartiin kuuluva-musiikkisoitin, joka on tavallaanideoita napannut avoimen lähdekoodin, ilmainen musiikkisoitin. Ohjelmaa on kehitetty jo vuosien ajan ja sillä on oma, erittäin vannoutunut käyttäjäkuntansa MP3-kuuntelijoiden joukossa.Ohjelma ei versionumeroilla revittele, vaan vieläkin, lähes 20 vuotta kehityksen alun jälkeen, mennään edelleen v1.xx -tason numeroinnissa.. Mutta uutta versiota silti pukkaa tasaisen säännöllisesti, kuten nytkin.Ja sitten ovat tietysti koodekkipaketit. Eli videot ja musiikkitiedostothan ovat kaikki omilla pakkaustavoillaan tehtyjä. Ja joskus Windowsista ei löydy oikeaa koodekkia, eli "purkamistapaa", tietyn tiedoston avaamiseen. Tällöin tietokoneelle pitää asentaa uusi koodekki Helpoimmalla pääsee, kun asentaa valmiin paketin, joka sisältää käytännössä kaikki yleisimmät koodekit. Ja tällaisista paketeista on tupsahtanut päivityksiä tarjolle nyt useampikin, alla valikoimaa:Lisäksi vielä pari mediasoitinta , jotka ovat hiljattain päivittyneet:Myös oman mediaplalvelimen ylläpitäjille on tarjolla uutta, kun suosittuon päivittynyt uuteen versioon. Eli jos haluat ylläpitää omaa palvelinta, josta vaikkapa älytelkkarisi voi napsia sisällöt suoraan television ruudulle, kannattaa tutustua tähän tuttavuuteen:Virustorjuntaohjelmien puolella on tapahtunut listoillamme kaksi päivittymistä viimeisen parin viikon aikana.Molemmat päivittyneet ohjelmat ovat jo vuosia olemassaolleita, erittäin suosittuja ohjelmia, joita molempie voi vilpittömästi suositella virustorjuntakäyttöön. Ja kuten yleensäkin, molemmat ohjelmat ovat täysin ilmaisia. Tässäpä olisi:Monen tietokoneen käyttäjän perustyökaluihin kuuluu CCleaner , jolla tietokoneensa saa pidettyä puhtaana ja käyttökunnossa. Ohjelma etsii turhia tiedostoja koneelta, kuten välimuistitiedostoja, vanhoja asennuspaketteja, jne ja poistaa ne. Lisäksi ohjelma osaa puhdistaa Windowsin rekisterin ja huolehtia sen kunnosta.Myös se, mitä ohjelmia käynnistyy automaattisesti Windowsin käynnistyessä, on helppo hallita CCleanerin avulla. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut CCleanerin erilaiset tietoturvaongelmat, joiden kanssa ohjelma on paininut viime aikoina turhan useinOnneksi korvaaviakin ohjelmia löytyy. Yksi tällaisista on vaikkapa hiljattain päivittynyt, joka osaa pitkälti samat temput kuin CCleanerkin. Ohjelman uusimmat versiot löytyvät täältä:Lisäksi mainittakoon pieni apuohjelma nimeltä, joka osaa etsiä tuplatiedostot koneesi kovalevyltä. Eli aina toisinaan sama tiedosto tulee talletettua pariinkin kertaan eri hakemistoihin tietokoneelle, vieden näin turhaan kovalevytilaa. CloneSpy osaa löytää kyseiset tuplat, vaikka tiedostonimi olisikin eri. Kätevä pieni työkalu kovalevytilan vapauttamiseen, siis.Tässä mainittujen ohjelmien lisäksi sivuillamme on päivitetty viimeisen reilun viikon aikana toista sataa muutakin ohjelmaa. Uusimmat ohjelmapäivitykset löytyvät kokonaisuudessaan täältä Ja suosittelemme rohkeasti selailemaan download.fi ohjelmatarjontaa muutenkin, sieltä voi löytyä monenlaisia helmiä omaan Windows-käyttöön, yli 14000 ohjelman seasta.