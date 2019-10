Päivän diili: Uusin Chromecast-soitin nyt alle 30 euroa

Päivän diilinä on tänään kolmannen sukupolven Chromecast-soitin, joka mahdollistaa suoratoiston helposti televisioon Full HD -tarkkuudella ja 60 kuvan sekuntinopeudella. Kyseessä on uusin Chromecastin versio, joka tarjoaa edeltäjäänsä nopeamman käyttöliittymän.Hintaa on tarjouksessa vain 29 euroa eli alennusta kertyy noin 17 prosenttia.4K Ultra HD -sisällön katsomiseen puolestaan Googlella on tarjota Chromecast Ultra, jonka hinta on tällä hetkellä noin 76 euroa Chromecast on HDMI-liitännällä televisioon yhdistettävä soitin, joka saa virtansa USB-johdolla suoraan televisiosta tai tarvittaessa verkkovirrasta. Se tukee suoratoistoa niin mobiililaitteen sovelluksista (kuten Netflixistä) tai tietokoneen Chrome-selaimesta.