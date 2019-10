Netflixin pudotus jäi väliaikaiseksi – Kasvaa taas vaikka kilpailu kiristyy

Netflixillä ja siihen sijoittaneilla on ollut varmasti jännät ajat, kun markkinatilanne on muuttumassa radikaalisti. Yhdysvaltojen markkinoille on tulossa Disney+ ja Apple TV+, jotka saattavat napata tilaajia Netflixin nenän edestä. Kesällä näytti jo hieman huolestuttavalta kun Netflixin kotimaassa tilaajamäärät putosivat hieman. ja siihen sijoittaneilla on ollut varmasti jännät ajat, kun markkinatilanne on muuttumassa radikaalisti. Yhdysvaltojen markkinoille on tulossaja, jotka saattavat napata tilaajia Netflixin nenän edestä. Kesällä näytti jo hieman huolestuttavalta kun Netflixin kotimaassa tilaajamäärät putosivat hieman.

Suoratoistopalvelujätti onnistui kuitenkin päihittämään odotukset monella mittarilla heinä-syyskuun tuloksessa. Tulos oli selvästi odotettua parempi ja liikevaihtokin kasvoi odotetulla tavalla. Yhdysvalloissa tilaajamäärät kasvoivat odotettua vähemmän, mutta tätä kompensoi odotettua parempi kasvu ulkomailla. Netflix odottaa tilaajamäärien kasvavan edelleen vuoden lopulla, vaikka edellä mainitut kilpailijat aiheuttavatkin painetta.



Netflixillä on maailmanlaajuisesti yli 158 miljoona tilaajaa.



Yhtiön toimitusjohtaja Reed Hastingsin mielestä Applen ja Disneyn tuleminen suoratoistomarkkinoille ei aiheuta sille suurt päänvaivaa, sillä yhtiön suurin kilpailija on edelleen tavanomainen lineaarinen televisio. Vaikka Netflix onkin suuri yritys, on se edelleen erittäin pieni tekijä verrattuna lineaarisen television kokonaismarkkinoihin.