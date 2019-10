Fortniten pimennys loppui – Musta aukko vaihtui uuteen karttaan

Viikonloppuna alkanut pimennys on loppunut Fortnitessä ja pelaajat pääsevät nyt oikeasti pelamaan peliä Viikonloppuna alkanut pimennys on loppunutja pelaajat pääsevät nyt oikeasti pelamaan peliä mustan aukon tuijottelun sijasta . Pimennyksen taustalla oli peliä kehittävän Epic Gamesin päätös uudistaa Fortniteä ottamalla käyttöön uusi kartta.

Chapter 2 -kartan lisäksi peliin ilmestyi paljon visuaalisia muutoksia sekä erilaisia toimintoja. Virallista muutoshistoriaa päivityksestä ei ole saatavilla, mutta sosiaalista mediaa kahlaamalla pääsee jyvälle mihin kaikkeen Epic Games on päättänyt puuttua. Kartassa on yhteensä 13 erilaista paikkaa, jotka on pelaajan tehtävänä käydä perusteellisesti läpi.



Pelistä löytyy esimerkiksi veneitä, joihin pelaaja voi päästä esimerkiksi uimalla niiden luo. Uinnin aikanakin pelaajalla on mahdollisuus ampua. Lisäksi pelaaja voi jatkossa esimerkiksi kalastaa. Kartalla on myös joitain paikkoja, joissa on mahdollista päivittää omia aseitaan parempiin.