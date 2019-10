Kirjastot haastavat Netflixin – Elokuvia voi katsoa ilmaiseksi!

Joukko suomalaisia kirjastoja on julkaissut yhteisvoimin oman elokuvien suoratoistopalvelun,. Palvelusta voi katsella elokuvia täysin ilmaiseksi. Katseluoikeuden edellytyksenä on kuitenkin palvelussa mukana olevassa kirjastossa käyvä kirjastokortti.

Kirjastokinosta löytyy tällä hetkellä noin 500 elokuvaa, mutta palvelua on tarkoitus kehittää myös sisällön osalta. Mukana on niin kotimaisia kuin ulkomaalaisiakin elokuvia. Ilmaispalvelussa katselukertoja ei ole rajoitettu mitenkään, mutta kirjastokortin kautta tarkistettava ikä voi estää ikärajallisten sisältöjen katsomisen. Oman kirjaston kuulumisesta palveluun löytyy tietoa Kirjastokinon FAQ-sivuilta Kirjastokinossa käytetään adaptiivista kuvanlaatua, jossa laatu paranee käytettävän verkkoyhteyden nopeuden kasvaessa. Alhaisimmillaan laatu on 144p-tasoa ja parhaimmillaan Full HD -tasoa. Kirjastokinoa voi katsella vain selaimen kautta, mutta se takaa samalla sen, että palvelu on käytettävissä lähes millä tahansa laitteella.Mikäli oman paikkakunnan kirjasto ei ole Kirjastokinossa mukana, niin kannattaa käydä tarkistamassa onko se mukana Viddlassa.