Nvidian GeForce Now -suoratoistopalvelu tulee myös Androidille

Pilvipelipalvelut elävät uutta renessanssikautta, sillä yksi jos toinenkin teknologiajätti satsaa nyt niiden kehitykseen. Sonylla on sen oma PlayStation Now ja Microsoft ilmoitti juuri aloittavansa Project xCloudin testaamisen. Google on myös tullut markkinoille Stadia-palvelulla.

Alan pioneereihin kuuluu myös Nvidia, joka on kertonut aloittavansa GeForce Now -suoratoistopalvelun testaamisen Android-laitteilla Etelä-Koreassa. GeForce Now on jo saatavilla PC:lle, Macille ja Nvidia Shield -laitteille. Vaikka testi keskittyy Etelä-Koreaan, voivat muutkin yrittää onneaan lataamalla GeForce Now'n sovelluksen APKMirror-palvelusta . Sinun pitää kuitenkin olla osa testiryhmää.Pelit eivät periaatteessa tarvitse kuin verkkoyhteyden ja sopivan Android-laitteen, mutta käytännössä fyysinen peliohjain on varsin näppärä pelaamiseen. Jotkut pelit eivät välttämättä toimi kunnolla kosketusnäytön kautta.