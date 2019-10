Netti pätkii junassa? Ongelmaan on ehkä löytymässä ratkaisu

Valtion huutokaupatessa operaattoreille taajuuksia 4G-verkkojen rakentamiseksi, asetettiin yhdeksi ehdoksi riittävän peiton rakentaminen määräaikaan mennessä. Ehdoissa on myös Valtion huutokaupatessa operaattoreille taajuuksia 4G-verkkojen rakentamiseksi, asetettiin yhdeksi ehdoksi riittävän peiton rakentaminen määräaikaan mennessä. Ehdoissa on myös vaatimuksia verkon kattavuudesta rautateiden läheisyydessä

Kaupunkialueilla 4G-verkot toimivat hyvin junassakin, mutta kaupunkien välisellä alueella netti voi tökkiä pahasti. Taustalla voi olla esimerkiksi se, että operaattorit eivät ole nähneet osuutta houkuttelevaksi paikaksi asentaa tukiasemaa. Junien matkustajamäärät eivät yksistään riitä välttämättä perusteeksi investoinille ja ympärillä olevaa vakituista asutusta voi olla niin vähän, ettei tukiasemaa haluta pystyttää lainkaan.



Tästä syystä loma- ja työmatkalaiset joutuvat kärsimään hitaista ja pätkivistä yhteyksistä. Helsinki-Tampere-välillä kyse ei ole välttämättä yksistään harvasta tukiasemaverkosta, vaan matkustajia on yksinkertaisesti niin paljon, ettei tukiasemien kapasiteetti riitä palvelemaan ruuhka-aikoina kaikkia.







Valtioneuvosto on edellyttänyt toimiluvissa, että 4G-verkkon on katettava rautateiden alueet. Ehdoissa ei kuitenkaan aseteta laadullisia määreitä sille, millainen verkko on riittävän hyvä. Joka tapauksessa yhteydet rautateiden läheisyydellä pitää olla kunnossa ensi vuoden helmikuuhun mennessä. Traficomin vastuulla on valvoa toimilupaehtojen täyttymistä.



DNA:n mukaan myös VR voi omilla toimillaan parantaa netin toimivuutta junissa. VR voisi esimerkiksi päivittää junissa käytettävät vahvistimet sellaisiin, jotka tukevat 4G-yhteyksiä.