Fortnite kaatui? Pelaajat voivat vain tuijottaa mustaa aukkoa

Huippusuosittuaei ole pystynyt pelaamaan hetkeen, mikä on saanut kansan ihmettelemään peliin ilmestynyttä mustaa aukkoa sosiaalisessa mediassa. Peli ei avaudu lainkaan, vaan näytöllä loistaa musta ruutu, jonka keskellä on mustaa aukkoa muistuttava objekti.

RIP Fortnite: Battle Royale



FULL LIVE REACTION TO THE END! pic.twitter.com/ifX4CJcnEK -- Jack "CouRage" Dunlop (@CouRageJD) October 13, 2019

Kyse ei ole tahattomasta kaatumisesta, joten palvelimet tuskin ovat menneet nurin eikä odottamaton bugi estä pelin latautumista miljoonille pelaajille. Ennemminkin kyse on suunnitellusta markkinointikampanjasta, jolla pohjustetaan uutta-vaihetta pelissä. Fortniten maailman keskellä ollut meteoriitti alkoi aktivoitu pari viikkoa sitten ja se ilmeisesti tuhosi koko maailman eilen kello 21.00.Muutos ennakkoi Chapter 2 -vaiheen alkamista eli peliin on tulossa ainakin uusi kartta ja mahdollisesti jotain muita isoja toiminnallisia muutoksia. Musta aukko tuskin kestää kovin pitkään, vaan Epic Games halunnee pelaajat taas mahdollisimman nopeasti pelaamaan ja tuhlaamaan rahaa.Musta aukko nälyy myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi Fortniten Twitter-tili on tyhjennetty ja profiilikuvat on päivitetty mustiksi.