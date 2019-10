Päivän diili: Fitbit Charge HR aktiivisuusranneke nyt vain 30 euroa

Päivän diili

Kyseessä ei ole uusin tuote, mikä kannattaa huomioida ennen ostopäätöstä. Fitbit Charge HR tuli myyntiin jo alkuvuodesta 2015, joten parempia vaihtoehtoja todennäköisesti löytyy. Fitbitin uusin Charge -aktiivisuusranneke on Charge 3 Charge HR osaa mitata sykettä jatkuvasti, askeleita, matkaa, aktiivisuusminuutteja ja unta. Rannekkeessa on pieni OLED-näyttö, joka osaa näyttää näitä tietoja. Lisäksi aktiivisuusranneketta voidaan käyttää herätyksessä värinän avulla. Akun kesto on noin 5 päivää.Tarjous löytyy XXL -verkkokaupasta. Tuotetta on tällä hetkellä varastossa ja se on saatavilla kahdessa koossa, mutta määrä ei ole kerrottu. Tarjouksen kestosta ei ole tietoa.