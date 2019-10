Applen Safari jakaa "turvallisen selaamisen" tietoja kiinalaiselle Tencentille

Googlen lisäksi vastaavanlainen ominaisuus löytyy myös kiinalaisjätti Tencentiltä, jonka turvallisen selaamisen tilaa on alkanut tukea nyt niin ikään Safari. Uusimman Applen mobiilikäyttöjärjestelmän käyttäjät, ainakin uusimmassa iOS 13 -versiossa, jakavat tietoja nyt Tencent Safe Browsing -järjestelmään Googlen lisäksi, paljastuu Reclaim The Netin artikkelista Jo muutaman vuoden ajan Apple on jakanut tietoja Tencentille, jos käyttäjät ovat olleet Kiinasta, mutta nyt tämä vaikuttaa koskevan muitakin Safari-käyttäjiä maasta riippumatta. Ongelmaa ei sinänsä ole, jos Tencent käyttää dataa valveutuneesti eikä esimerkiksi jaa sitä Kiinan valtion käyttöön.IP-osoitteiden ja ladattujen sivustojen tiedot eivät ole sinänsä välttämättä kovinkaan henkilökohtaisti arkaluontoista tietoa, mutta niiden avulla on mahdollista muodostaa – erityisesti jos käytössä on Kiinan valtion resurssit – kuvan selaajasta. Jopa anonymiteetin suoja saattaa olla vaarassa.Viimeaikoina Kiinan toimet ovat olleet Hong Kongin protestien suhteen erityisesti kyseenalaistettuja niin Suomessa kuin maailmalla. Suomessa kohahdutti Helsingin Sanomissa julkaistu Kiinan valtion koko sivun mainos, jota on kutsuttu laajalti propagandaksi.Muun muassa Yhdysvalloissa puolestaan Blizzard-peliyhtiö sakotti Heartstone-pelaajaa Kiina-vastaisista some-viesteistä. Appleki on jo aiemmin ollut vaikeassa tilanteessa Hong Kongin protestien johdosta, ja se kertoi hiljattain syistä poistaa protestoijien käyttämän karttasovelluksen App Storesta