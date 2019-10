Jäätävä basso: arvostelussa Skullcandy Crusher ANC -vastamelukuulokkeet

Ulkopuoli ja ominaisuudet

Bassoa, enemmän bassoa!

Johtopäätökset

Viininpunaiset kuulokkeet (saatavana myös mustana) kätkevät sisälleen paljon ominaisuuksia: langattomissa kuulokkeissa (Bluetooth 5.0) on aktiivinen vastamelunsuodatus, ambient mode, Skullcandyn tavaramerkkinä toimiva haptinen basso (Adjustable Sensory Bass), henkilökohtainen ääniprofiili sekä Tile-paikannin.Ulkoisesti kuulokkeet ovat muoviset, mutta jämäkähköt. Pehmustetta on sopivasti sekä korvilla että päälaella. Säätösanka on mutkaton, eikä siinä ole lähdetty kikkailemaan millään erikoismekanismeilla. Valittu säätö pysyy hyvin paikallaan.Itse kuulokeosat kääntyvät kuunteluasennosta 90 astetta molemmille puolille. Omituisen usein kuulokkeet kääntyvät vain toiseen suuntaan kokonaan ja toiseen vain muutaman asteen. Ehdottoman hyvä, että kääntövaraa löytyy molempiin suuntiin.309 grammaa painavat kuulokkeet istuvat testihenkilön ja koekaniineiksi joutuneiden lähipiirin jäsenten päähän hyvin ja napakasti. Kuulokkeet ovat tarpeeksi suuret, etteivät ne rutista korvalehtiä. Ehkä pidemmässä käytössä Crusherit tuntuvat aavistuksen tiukoilta omaan makuun, mikä saattaa aiheuttaa pientä puutumista. Itselle tavanomaisemmissa lyhyissä kuuntelupyrähdyksissä käyttökokemus oli mukavuuden osalta moitteeton.Kuulokkeiden ulkoiset kontrollit on suunniteltu hyvin. Vasemmalta puolelta löytyy bassoa säätävä liukukytkin sekä virta- / monitoimipainike. Painiketta useasti tai pitkään painamalla voi virran lisäksi kytkeä päälle ja pois vastameluominaisuuden ja Bluetooth-paritustilan sekä tarkistaa akun varauksen.Oikealta puolelta löytyy kolme painiketta, joista keskimmäinen on kovera ja reunimmaiset kuperia sormituntumalla etsimisen helpottamiseksi. Keskimmäisellä voi vastata puheluihin sekä aktivoida ääniavustajan. Lisäksi se on play/stop-painike. Reunimmaiset sekä säätävät äänenvoimakkuutta että kelaavat kappaleita.Lisäksi oikealla puolella on audiojohdon paikka johdolliseen käyttöön sekä USB-C-liitin (vihdoin!) lataamista varten. Skullcandy lupaa kuulokkeiden akun kestävän "jopa 24 tuntia". Testasimme kuulokkeita arkikäytössä noin 2 viikkoa, eikä niitä jouduttu lataamaan kertaakaan alkulatauksen jälkeen. Kuuntelua oli 20-60 minuuttia päivässä. Testin lopussa akkua oli vielä yli 60 % jäljellä, eli akkulupaus ei ole ainakaan kauhean kaukana totuudesta. 10 minuutin latauksella saa Skullcandyn mukaan virtaa noin kolmeksi tunniksi.Ympäristön äänten kuulemista helpottava ambient mode aktivoidaan pitämällä kolmea sormea kuulokkeen ulkopinnalla. Tämä on ainoa harmittava kontrolli, sillä sen aktivoi helposti vahingossa vain pitämällä kuulokkeita kädessä tai korjaamalla niiden asentoa. Ensi kerralla se aktivoitui vahingossa, ja meni hetki selvittää, mitähän tuli oikein tehtyä ja miten.Mitään premiumin tuntua kuulokkeissa ei muovisuutensa vuoksi ole, mutta eivät ne erityisen halvoiltakaan tunnu. Ehkä 300 euron hintaluokassa on kuitenkin oppinut odottamaan vähän jotakin erityistä myös ulkoisesti.Skullcandy keskittyy kuitenkin enemmän sisäisiin asioihin. Esimerkiksi haptinen basso on etenkin ensimmäisellä kerralla varsin päräyttävä kokemus. Kuulokkeet kirjaimellisesti värisevät basson mukana: sen voi kuulemisen lisäksi tuntea. Kunnon menobiiseissä fiilis on todella vaikuttava. Tasapainoisesta äänestä ei ominaisuuden ollessa käytössä voi puhua, mutta se ei ole tarkoituskaan. Alaäänet edellä vaikka kiehuvaan veteen.Basson määrää voi säätää portaattomalla liukukytkimellä, joten myös paremmin balanssissa olevan kuuntelukokemuksen saa helposti. Täydellä bassolla homma menee jo vähän vitsinkin puolelle, mutta välimaastosta löytyy hyviä säätöjä. Crusherit mukautuvat tilanteeseen tyylilajin ja fiiliksen mukaan peukalon liikkeellä.Puhelimeen ladattavalla sovelluksella voi luoda itselleen henkilökohtaisen ääniprofiilin. Profiili luodaan kuuntelemalla kuulokkeilla ääniä, ja vastailemalla sovelluksen kysymyksiin. Tulos on käytännössä molemmille korville erikseen jatkuvasti päällä oleva taajuuskorjain, joka siis korostaa ääniä, jotka kuulija kuulee heikoiten. Itselleni ja toiselle testaajalle syntyi tuloksena profiili, jonka myötä biisit kuulostivat rahtusen "kirkkaammilta" ja selvemmiltä, joten voisi sanoa, että ominaisuus varmaan toimii niin kuin on tarkoitettu.Kuulokkeita voi käyttää myös piuhan kanssa, mutta tällöin suurin osa ominaisuuksista (ANC, bassovahvistus, oikean kuulokkeen kontrollit) ei ole käytössä. Mukana toimitettavan johdon painikkeesta voi kuitenkin pysäyttää kappaleen ja jatkaa sitä sekä kelata.Suurin miinus kuulokkeissa on karmiva ääni, joka kertoo esimerkiksi kun virta tai ANC menee päälle tai pois. Ääni muistuttaa naisen puhetta, mutta kuulostaa jotenkin tosi huonolaatuiselta ja siitä on esimerkiksi liikenteen huminassa vaikea saada selvää.Langaton kuuntelu aiheuttaa myös jonkin verran taustasuhinaa. Se ei ole mitenkään poikkeuksellista langattomien kuulokkeiden piirissä, mutta ärsyttävää silti, sillä on myös vaihtoehtoja, joissa vastaavaa taustasuhinaa ei aiheudu. Musiikkia kuunnellessa ainakaan allekirjoittanut ei huomannut häiriötä, mutta biisien välissä tai laitetta käynnistäessä se pistää korvaan.Hyvä akkukesto, mahtava bassotehostus ja muutoin hyvä äänenlaatu. Siisti ulkoinen olemus ja yksinkertaisesti toimivat säädöt. ANC ei ole markkinoiden paras ja ylimääräinen suhina on valitettavaa ko. hintaluokan laitteessa. Ei täydellinen suoritus, mutta kelpo tuote kovaa bassoa kaipaavalle. Tähän hintaan löytyy kuitenkin jo paljon kovia haastajia.