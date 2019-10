Päivän diili: 50" Samsung 4K-televisio 399 euroa

Tämän päivän tarjoukseksi on poimittu televisioiden kuningasmerkin, Samsungin, 50-tuumaisen 4K UHD -televisio. Tavallisesti Gigantilla 699 euron hintaan myytävä UE50RU7105-malli on nyt melkoisen mukavassa, yli kolmanneksen alennuksessa.Lopulta televisiolle jää hintaa vain 399 euroa (tai 402,90 euroa sisältäen toimituksen), joka tarkoittaa noin 37 prosentin alennusta normaalihintaan. 50-tuumainen malli on siten nyt saman hintainen kuin merkittävästi pienempi 43-tuumainen versio samasta televisiosta, joka sekin on alennuksessa.Mallin ominaisuuksiin kuuluvat mm. HDR-tuki, älytelevisio-ominaisuudet, Google Assistant ja Amazon Alexa -ääniohjaukset, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet, 2 x USB ja 3 x HDMI.