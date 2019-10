Googlen Stadia-pelistriimaus rikkoo universumin ja mahdollistaa "negatiivisen latenssin"?

Vaikka laatu on varmasti kohdallaan julkaisuissa, sillä Google on juuri vahvistanut, että Stadia-julkaisupelit tulevat kaikki 4K-resoluutiolla ja 60 kuvan päivitysnopeudella, niin latenssin suhteen ollaan edelleen alkutilanteessa, vai ollaanko?Uudet tiedot Google pomo Madj Bakarilta kertovat, että yhtiö on suunnitellut mullistavia uudistuksia latenssin eli viiveen pienentämiseen. Koska pelisisältö toistetaan palvelimilta verkon yli niin viive pelin tapahtumissa voi erityisesti nopeatempoisissa peleissä pilata kokemuksen täysin.Googlekin tiedostaa varmasti fysiikan lait, joilla viivettä väistämättä syntyy siirrettäessä tietoa internetin ylitse, mutta uskoo silti, että pelit voidaan uuden teknologian ansiosta toteuttaa liki viiveettä.Bakar on puhunut "negatiivisesta latenssista", joka on sen yksinkertaisimmassa määritelmässä mahdotonta ja vastaa käytännössä aikamatkustusta, kuten Wiredin Julie Muncy asian muotoilee. Negatiivinen viivehän tarkoittaisi, että tuleva sisältö on ruudulla jo ennen kuin pelaaja edes painaa nappia.Kyseessä on kuitenkin todennäköisesti hieman maallisempi selitys, eikä lopulta fysiikan sääntöjä rikotakaan. Arvioiden mukaan Googlen järjestelmä sen sijaan pyrkii aavistamaan pelaajan liikkeet ja laskee valmiksi tulevia tapahtumia servereillä, jolloin toiminnon saavuttua voidaan samantien toimittaa tulevat kuvat takaisin pelaajan ruutuun.Niinpä "negatiivinen latenssi" ei tule saavuttamaan edes nollalatenssia, vaan edelleenkin tieto pitää siirtää paikasta toiseen. Se kuitenkin todennäköisesti parantaa pelituntumaa merkittävästi parhaimmassa tapauksessa.Mikäli Google onnistuu todella minimoimaan latenssin niin ettei sitä havaitse peleissä, niin se on totisesti ratkonut yhden suoratoistopelaamisen suurimmista ongelmista.Nähtäväksi jää kuinka hyvin Googlen palvelimet todellisuudessa pelaavat, kun palvelu julkaistaaan marraskuussa, myös Suomessa