Xbox One sai ison päivityksen: Paremmat kaappausominaisuudet ja vähemmän päivitysvaatimuksia

Yhtiö lupaa useita päivityksiä käyttökokemukseen. Toivelistan alennuksista ilmoitetaan nyt käyttäjille, Xbox Game Pass -tilaajat voivat nyt suositella pelejä kavereille tai yhteisöille viestien välityksellä, viimeiset pelaajat -listan toiminnallisuuksia on lisätty ja kenties tärkeimpänä uudistuksena päivitysten vaatiminen vähenee olennaisesti.Kaappausominaisuuksiin on lisätty vaihtoehtoja, joiden ansiosta pelit voivat automaattisesti aloittaa kaappaamisen joko pelaajan toimesta, pelaajan/pelin toimesta tai ei ollenkaan. Lisäksi uusi Capture & Share -välilehti tekee tuloaan ja julkaistaan rajattuun käyttöön.Kuten olettaa saattaa, niin kaappauksen lisäksi Microsoft on panostanut lisää myös suoratoistopalveluunsa. Mixer-tuki on parantunut merkittävästi päivityksessä, ja pelaajien ei tarvitse enää siirtyä erilliseen sovellukseen, jotta voivat kontrolloida Mixer-striimejä, vaan se integroidaan konsolin dashboardiin.Events-sovellus tuodaan tarjolle myöhemmin tässä kuussa. Sieltä löytyy jatkossa Xboxiin ja sen peleihin liittyviä tapahtumia, kuten kauden aloituksia tai juhlapyhiin liittyviä pelin sisäisiä tapahtumia.Myös hiljattain Windows-blogissa paljastettu ominaisuus lasten peli- ja sovellusrajoituksista saapuu Xbox Onelle. Vanhemmat voivat rajoittaa lasten käyttöä tämän jälkeen halutessaan sovellus- ja pelikohtaisesti.