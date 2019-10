Applen AR-lasien tuotanto alkaa – Julkaisu koittaa ensi vuonna

Apple on vuosien saatossa tehnyt kovasti insinöörityötä omien AR-lasien kehittämisessä ja nyt alkaa olla se hetki, kun lasit ovat valmiita julkiseen esittelyyn. Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo arvioi, että lasit paljastettaisiin yleisölle vuoden 2020 toisella neljänneksellä – sopiva hetki julkistukselle voisi olla WWDC. on vuosien saatossa tehnyt kovasti insinöörityötä omien AR-lasien kehittämisessä ja nyt alkaa olla se hetki, kun lasit ovat valmiita julkiseen esittelyyn. Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo arvioi, että lasit paljastettaisiin yleisölle vuoden 2020 toisella neljänneksellä – sopiva hetki julkistukselle voisi olla WWDC.

Vaikka lasien julkaisuun on vielä reippaasti aikaa, niin niiden tuotanto alkaa jo tämän vuoden aikana. Todennäköisesti tuotantomäärät tulevat olemaan melko pieniä ja ensimmäiset laitteet on suunnattu ohjelmistokehittäjille. Ainakin aiemmin Applen strategiana on ollut rakentaa ekosysteemi valmiiksi ennen kaupallista julkaisua.



Poikkeuksellista tällä kertaa on ehkä se, että julkaisuun osallistuu kolmansia osapuolia. Kuo ei kuitenkaan mainitse sen tarkemmin miten nämä yhteistyökumppanit liittyvät AR-laseihin. Kuo toteaa kuitenkin, että lasit toimivat todennäköisesti iPhonen lisälaitteena, joten varsinainen laskenta tapahtuu puhelimessa – aivan kuten Apple Watchissa aikoinaan. Kolmannet osapuolet voisivat siis olla jopa silmälasibrändejä.