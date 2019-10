Microsoftin uusi ominaisuus tuo vanhemmille paremmat kontrollit lasten pelaamiseen ja sovelluskäyttöön

Myös Microsoft on ollut mukana kehityksessä, ja nyt uusimpana ominaisuutena se tuo sovelluskohtaiset rajoitukset vanhempien käyttöön.Microsoft on julkaissut virallisessa Windows-blogissaan tekstin, jossa kerrotaan yhtiön uusista toimista, joilla parannetaan vanhempien mahdollisuutta ohjata ja rajoittaa lasten sovellusten ja pelien käyttömääriä.Yhtiö on tuonut Microsoftin perheasetusten taakse uuden App and game limits -valinnan, jonka päällä ollessa käyttäjä voi muokata sovellusten ja pelien aikarajoituksia.Se mahdollistaa sovellusten käyttömäärän rajoituksen Windows 10:ssä, Xbox One -konsolissa sekä Android-puhelimissa, joissa käytössä on Microsoft Launcher.Perheen pää voi esimerkiksi säätää lapsen suosiman pelisovelluksen maksimiajaksi tunnin päivässä ja vastaavasti omat rajoitukset selaimelle, Xbox Onelle tai vaikkapa sähköpostisovellukselle. Myös yhdistetyn vapaa-ajan voi määrittää, jolloin lapsi voi itse valita haluamansa pelin tai sovelluksen määräajaksi.Luonnollisesti tämä mahdollistaa vapaa-ajan kontrolloimista erityisen hyvin esimerkiksi tilanteissa, joissa kotitehtävät tehdään samalla laitteella kuin pelataan. Tällöin aikaa ei tarvitse rajoittaa laitekohtaisesti.Samalla se tarkoittaa sitä, ettei esimkerkiksi Netflixiä saa rajattua tuntia enempää, vaikka vaihtaisi laitetta Surfacesta Xboxiin.