PlayStation 4:lle tulee iso päivitys tällä viikolla – Tätä se sisältää

Sony julkaisee tällä viikolla PlayStation 4:lle uuden ohjelmistopäivityksen, jonka myötä firmwaren versionumero kohoaa 7.00:aan. Netissä on liikkunut huhuja, joiden mukaan päivitys poistaisi Facebook-tuen konsolista, mutta tällaista tietoa ei löydy ainakaan Sonyn julkaisemast blogikirjoituksesta. julkaisee tällä viikolla:lle uuden ohjelmistopäivityksen, jonka myötä firmwaren versionumero kohoaa 7.00:aan. Netissä on liikkunut huhuja, joiden mukaan päivitys poistaisi Facebook-tuen konsolista, mutta tällaista tietoa ei löydy ainakaan Sonyn julkaisemast blogikirjoituksesta.

Päivitys sen sijaan tulee sisältämään uudistetun Ryhmät-toiminnon (Party), jossa pelaajien maksimimäärää on nostettu kahdeksastat 16:een. Tämän lisäksi Sony on kehittänyt toiminnon taustapalveluita niin, että Ryhmä-pelaaminen toimii verkkoyhteyksien osalta mutkattomammin ja äänenlaatukin on parantanut. Yhdysvaltalaiset pelaajat voivat myös lukea käynnissä olevia keskusteluita transkriptio-ominaisuuden avulla. Viimeksi mainitti ominisuus vaatii toimiakseen PS4 Second Screen -sovelluksen asentamisen.



Remote Play -etäpelaaminenkin on uudistunut. Pelejä voi jatkossa pelata puhelimilla tai tableteilla, joissa on vähintään Android 5.0 -käyttöjärjestelmä. Puhelimeen pitää asentaa vain Remote Play -sovellus. Jatkossa iPhone- ja Android-pelaajat voivat myös pelata pelejä DualShock 4 -ohjaimella Bluetoothin yli. Tähän tarvitaan Android 10-, iOS 13- tai iPadOS 13 -käyttöjärjestelmä.