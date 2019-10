Microsoftin Surface Earbudsit haastavat Applen AirPodsit – Kääntävät yli 60 kieltä reaaliajassa

paljasti tänään New Yorkissa läjän uusia Surface-mallistoon kuuluvia tuotteita. Surface ei ole pelkästään tietokonemallisto, vaan brändiä on käytetty myös muiden lisälaitteiden markkinoinnissa. Tuorein lisäys onkin langattomat-nappikuulokkeet.

Langattomat nappikuulokkeet ovat eläneet parin vuoden ajan voimakasta nousukautta ja siksi Microsoftillakin on ajateltu lähteä siihen mukaan. Jo aiemmin Microsoft on tuonut markkinoille suuremmat korvat peittävät Surface Headphones -kuulokkeet, jotka sijoittuvat Beatsin langattomien Solo-kuulokkeiden haastajaksi. Uudet Surface Earbudsit kilpailevat vuorostaan Applen AirPodseja ja Samsungin Galaxy Budseja vastaan.Earbuds-kuulokkeissa on kosketukseen reagoiva pinta, jota pyyhkimällä voi hallita musiikin toistoa. Molemmista kuulokkeista kaksi mikrofonia, minkä ansiosta kuulokkeet pystyvät kääntämään yli 60 kieltä reaaliaikaisesti. Laskentatyö tapahtuu tietysti Microsoftin pilvessä. Akkukestoksi luvataan 24 tuntia.Earbudsien luvataan toimivan kaikilla alustoilla ja ne tulevat maksaman 249 dollaria.