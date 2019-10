Uusi paljastus – Esitteleekö Microsoft jo tänään Windows 10X:n?

Markkinoille Centaurus ei välttämättä vielä tämän vuoden aikana ehätä, mutta se ei tietenkään estä kertomasta tietoja laitteesta julkisuuteen. Esimerkiksi laitteen käyttämä käyttöjärestelmä voisi olla sellainen, josta Microsoft haluaisi kertoa tietoja ohjelmistokehittäjille hyvissä ajoin. Tietovuodoistaan tunnettu Evan Blass onkin jo saanut selville , että Centaurus-laitteessa käytetään Windows 10X -nimistä käyttöjärjestelmää.Windows 10X on sama ohjelmsto, joka aiemmissa huhuissa on liikkunut Windows 10 Litenä. Erityistä siinä on ainakin se, että ohjelmia suoritetaan "säiliöissä" eli ilmeisesti virtualisointia hyödyntäen, jolloin ohjelmia ei tarvitsisi suorittaa paikallisesti.Microsoftin julkistustilaisuus järjestetään tänään New Yorkissa kello 17.00 Suomen aikaa.