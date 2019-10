Facebookin Libra-valuutta vastatuulessa – Kumppanit pelästyivät viranomaisten vastaanottoa

Facebookille on tullut lunta tupaan oikein reilusti yhteisöpalvelujätin esittelemän Libra-virtuaalivaluutan takia. Kesällä esitelty virtuaalivaluuttajärjestelmä on saanut osakseen vastustusta niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin, minkä on tullut lunta tupaan oikein reilusti yhteisöpalvelujätin esittelemän-virtuaalivaluutan takia. Kesällä esitelty virtuaalivaluuttajärjestelmä on saanut osakseen vastustusta niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin, minkä seurauksena yhtiön yhteistyökumppanit ovat alkaneet perääntyä

Wall Street Journalin tietojen mukaan Libra-valuutan taustajärjestelmien kehittämisestä ja ylläpitämisestä kiinnostuneet talousjätit, kuten Visa ja MasterCard, pohtivat parhaillaan uudelleen osallisuuttaan hankkeeseen. Facebook on esimerkiksi pyytänyt yhtiöitä avaamaan suunsa julkisuudessa ja antamaan tukensa valuutalle, mutta yhteistyökumppanit ovat viranomaisten pelossa yksi toisensa jälkeen kieltäytyneet pyynnöstä.



Yhteistyökumppaneita huolettaa esimerkiksi se, että miten Facebook pitää huolen siitä, etteivät rikolliset ala käyttää Libraa rahanpesuun. Tällainen kehityskulku varmistaisi ainakin sen, että Libra olisi jatkuvasti viranomaisten hampaissa. Facebook ei ole ilmeisesti onnistunut vastaamaan huoliin tyydyttävällä tavalla.







Facebookin tavoitteena on toisintaa kiinalaisen Tencentin menestys mobiilimaksamisessa – Facebook haluaa tehdä sen vain länsimarkkinoilla helpottamalla oleellisesti rahan siirtämistä rajojen ja mantereiden yli. Libra-yhteensopivuus on tarkoitus tuoda kaikkiin Facebookin suurimpiin pikaviestimiin, kuten WhatsAppiin, Messengeriin ja Instagramiin.