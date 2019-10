Pilvessä pelaaminen halpenee reippaasti – Sony laski PlayStation Now -tilausten hintoja

Pilvipelaamisessa kilpailu on todella kiristymässä ja sekös on iso ilouutinen pelaajille. Kilpailun koveneminen näkyy esimerkiksi siinä, että Sony on laskenut reippaasti PlayStation Now'n hintoja. PlayStation Now'ta haastaa esimerkiksi Googlen Stadia-palvelu sekä kaupalliseen testivaiheeseen etenemässä oleva Microsoftin xCloud-palvelu. Pilvipelaamisessa kilpailu on todella kiristymässä ja sekös on iso ilouutinen pelaajille. Kilpailun koveneminen näkyy esimerkiksi siinä, että Sony on laskenut reippaasti PlayStation Now'n hintoja. PlayStation Now'ta haastaa esimerkiksi Googlen Stadia-palvelu sekä kaupalliseen testivaiheeseen etenemässä oleva Microsoftin xCloud-palvelu.

PlayStation Now maksaa jatkossa kuukausimaksuna tilattuna 9,99 euroa, kun palvelusta on aiemmin joutunut maksamaan 14,99 euroa. Uutena vaihtoehtona on myös neljännesvuodeksi (kolmeksi kuukaudeksi) hankittava tilus, joka maksaa 24,99 euroa. Vuosimaksu on vuorostaan jatkossa 59,99 euroa, kun se aiemmin oli 99,99 euroa. Nykyisille asiakkaille uudet hinnat astuvat voimaan heti seuraavan maksun tullessa ajankohtaiseksi – jos siis maksoit vuosimaksun vuoden alussa, pääset käsiksi halvempaan hintaan vasta seuraavalla laskutuskierroksella.



Sony kehuu PlayStation Now'n olevan sisällöllisesti erittäin kilpailukykyinen, sillä palvelusta löytyy peräti 700 eri peliä. Joskin pelien saatavuus vaihtelee alueittain. Lisätäkseen PlayStation Now'n kiinnostavuutta, Sony on lisännyt palveluun neljä kovan luokan peliä: God of War, Grand Theft Auto V, inFAMOUS Second Son ja Uncharted 4: A Thief's End. Peli tosin poistuvat palvelusta helmikuun ensimmäinen päivä (vuonna 2020).