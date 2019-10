GoPro julkaisi uudet huippukamerat: Tässä on GoPro Max ja Hero8 Black

Toimintakameroistaan tuttu GoPro on julkaissut uudet huippumallit, jotka kantavat nimeä GoPro Max ja GoPro Hero8 Black. Ensiksi mainitussa kyse on Fusion 360 -kameramallin seuraajasta, mutta tällä kertaa kohdeyleisö on laajempi.

GoPro:n mukaan kyseessä on kaikille soveltuva huipputason toimintakamera, joka tarjoaa myös kaksi linssiä ja siten 360 asteen videot, toisin kuin myös päivittynyt Hero-mallisto.Kyseessä on tällä kertaa paljon pienempi, yhden GoPro-kameran kokoinen laite. Fusion-malli nimensä mukaisesti yhdisti kaksi GoPro:ta. Muutenkin uusi kamera on lähempänä perinteisiä GoPro-laitteita, ja pitää sisällään siten yksittäisen muistikorttipaikan sekä kosketuksella toimivan värinäytön.Hero-sarjasta tuttuja ominaisuuksia on lisäksi parannettu Maxiin, josta kertovat Max HyperSmooth, Max TimeWarp ja Max SuperView -ominaisuudet. Nämä ominaisuudet toimivat siis jopa paremmin kuin uudessa huippumalli Hero8 Blackissä.Kamera kykenee Maxissa parhaimmillaan 360-moodissa 5,6K resoluutioon 30 kuvan sekuntivauhdilla ja yksittäisellä linsillä 1440p@60fps-kuvaukseen. Yksittäisen linssin osalta Max jää jälkeen Hero8 Blackistä, sillä se ei kykene 4K-videoon lainkaan, eikä varsinkaan 60 kuvan sekuntinopeudella.Myös hidastuskuvauksen, Night Lapse -videon, RAW-kuvauksen ja muutamien muiden ominaisuuksien puute tekee Maxista hieman heikommin varustellun.Äänen tallentamisesta Maxissa huolehtii tosin peräti kuusi mikrofonia, kun Hero8 Blackissä niitä on vain kolme.Vedenpitävyys on hieman parempi Hero8 Blackissä (10m vs 5m) ja liitettävyydessä Maxista puuttuu HDMI-ulostulo.Molempien mallien ennakkotilaus on alkanut Suomessa muun muassa Verkkokauppa.comissa. GoPro Hero8 Black maksaa 459,90 euroa ja on saatavilla alustavien arvion mukaan kolmen viikon päästä. GoPro Max puolestaan maksaa 564,90 euroa ja saapuu arviolta samaan aikaan.