Spotifyn hinta nousee Suomessa - Yhtiö sekoili tiedottamisessa

ruutukaappaus lähetetystä sähköpostista

Myöhemmin maanantaina yhtiö lähettikin uuden sähköpostin tilaajilleen, jossa se pahoitteli epäselvää tiedotustaan ja kertoi tarkemmin hinnan muutoksesta.Hintamuutos koskeein tilaajia. Aiempi hinta on ollut 14,99 euroa kuukaudessa ja uusi hinta on nyt 16,99 euroa kuukaudessa.Uusi hinta tulee voimaan uusille tilaajille välittömästi ja vanhoille tilaajille uuteen hintaan siirrytään marraskuun laskussa.Spotify Perhe-Premium mahdollistaa korkeintaan kuuden samassa osoitteessa asuvan henkilön paketoidun maksumallin. Valitettavasti ominaisuutta on käytetty hyväksi laajalti ja yhtiö onkin alkanut tarkistamaan tiheämmin sitä, asuvatko Perhe-tilauksen käyttäjät oikeasti samassa osoitteessa