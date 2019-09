PlayStation 5:stä löytyvä PlayStation Assist -ominaisuus paljastui?

Uusi vuoto paljastaa myös täysin uudenlaisen ominaisuuden tulevasta konsolista.Hollantilaissivusto TechTastic kertoo PlayStation Assist -nimisestä ominaisuudesta, jota voi odottaa PS5:een.Kyseessä on Sonyn patentoima tekoälyllä toimiva äänentunnistus teknologia (Voice Help System Using Artificial Intelligence), jolla käsitellään pelaajan ääneen antamia komentoja.Pelaaja voi esimerkiksi kysyä miekasta, jolloin pelikonsolin ottaa yhteyden Sonyn palvelimiin ja tekoäly tunnistaa kontekstin perusteella mistä miekasta on kyse ja antaa ohjeita sen mukaan.Sivuston saamien tietojen mukaan kysymykset voivat koskea esimerkiksi tehtäviä, paikkoja tai vihollisia.Konsolin lisäksi ominaisuutta voi käyttää myös mobiililaitteella, jolloin älypuhelinsovellus toimii ääniavustajana pelikonsolille. Sovellus tarjoaa patenttikuvien perusteella myös apua tekstimuodossa ja esimerkiksi karttojen avulla.