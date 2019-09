Tässä kaikki lokakuun uudet Netflix Originals -sarjat

Aloitetaanpa lasten ja nuorten sisällöstä. Tulossa on muun muassa Dion-pojan supervoimista kertova Raising Dion, myyttisiä olentoja metsästävien sarjakuva Legend Quest: Masters of Myth, kiinalaisen tennisteinin elämää seuraava Match! Tennis Juniors sekä animesarjat Ultramarine Magmell ja Seis Manos. Hieman vanhempaan, kenties teinien makuun puolestaan tulee scifi-sarja The Unlisted ja Mad Max -tyylinen zombie-sarja Daybreak.Reality-puolellakin uutta tarjontaa riittää mukavasti. Uudessa Interior Design Mastersissa kilpailevat sisustajat, Prank Encounters -piilokameraohjelmassa pahaa-aavistamattomat kilpailijat osallistuvat oman elämän kauhuelokuvaan, Rhythm + Flow -räppärikilpailussa tuomareina ovat mm. Cardi B sekä Chance the Rapper ja Nailed It! -kokkauskilpailu laajenee Espanjaan ja Ranskaan uusissa Nailed It! France ja Nailed It! Spain -sarjoissa.Draamassa tarjonta kasvaa erityisesti kansainvälisen tuotannon värittämänä.Turkkilainen The Yard (Avlu) kertoo äidin raskaasta vankilareissusta erossa tyttärestä, Drug Squad: Costa del Sol Espanjan 70-luvun huumepoliiseista, Monzón: A Knockout Blow argentiinalaisnyrkkeilijän omatoimisesta murhatutkinnasta, Brotherhood brasilialaislakimiehen ongelmatilanteesta lain ja rikollisuuden välissä ja Nowhere Man taiwanin jengiläisen vankilapaosta.Living with Yourself on yhdysvaltalaisdraama, jossa Miles herää kylpylähoidon jälkeen parempana versionaan. Sarjaa tähdittää Hollywood-tähti Paul Rudd, joka tunnetaan niin Marvel-toimintaelokuvista kuin komedioistakin.Lokakuun ainut uusi sitcom on hollantilainen Toon, jossa mainosmusiikkia tekevän sosiaalisesti kömpelön Toonin täytyy selvitä show bisneksen kiemuroissa viraalivideon nostettua herran profiilia. Sarjasta tulee heti saataville kaksi kautta.Viimeisenä muttei vähäisimpänä, tarjolle tulee myös kourallinen dokumenttisarjoja. Living Undocumented kertoo kahdeksasta Yhdysvaltoihin laittomasti maahanmuuttaneesta, Unnatural Selection puolestaan nostaa esiin geeniteknologiat ja tekoälyn ja Breakfast, Lunch & Dinner seuraa kokki David Chagin tutkimusmatkaa maailman eri ruokakultuureihin julkkiskokkien avustamana.Tässä vielä kaikki lokakuun uudet Netflix Originals -sarjat julkaisujärjestyksessä ja linkkeineen: