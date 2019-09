Xboxia voi nyt ohjata myös Google Assistantilla

Microsoftin kiinnostunus Cortanan kehittämiseen kaikkialla läsnä olevana avustajana on laantunut selvästi, minkä seurauksena siitä on tullut huomattavan yhteistyökykyinen kilpailijoiden kanssa. Yhteistyötä on viritelty Amazonin kanssa, mutta nyt myös Googlen kanssa.

Microsoftin ja Googlen yhteistyön ansiosta Google Assistant -puheavustaja tulee Xboxille, jota on voinut ohjata jo Amazonin Alexan kautta. Google Assistantin avulla pelaaja voi käynnistää pelejä, ottaa ruutukaappauksia, hallita videotoistoa sekä käynnistää pelikonsolin. Xbox Onen ohjaaminen Google Assistantin kautta tapahtuu älypuhelimella, johon on asennettu Assistant-sovellus. Ohjaamiseen kelpaavaat myös Google Home -tuotteet.Google Assistant ei siis toimi suoraan Xboxissa, vaan pelikonsoli ottaa vain käskyjä vastaan muilta laitteilta. Google Assistantia voi käyttää Xboxin ohjaamiseen jo nyt (ominaisuus tulee saataville porrastetusti), mutta toiminto on vielä beta-kehitysvaiheessa.Microsoftin Xbox-tiimi on laatinut ohjeet Google Assitantin käyttöön ja ne löytyvät Redditistä