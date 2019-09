WSJ: Apple tuo elokuvat teattereihin ennen Apple TV+:aa

Netflixin, Amazonin ja pian jo Disneynkin suoratoistopalvelut haastava Apple TV+ ei kuitenkaan vakuuta vielä sisällöllään, jota sille on paljastettu vasta melkoisen rajoitetusti. Nähtäväksi jää millainen määrä kuluttajia aikoo maksaa vuoden ympäri Apple TV+:n kylläkin suhteellisen matalaa hintaa.Applella on kuitenkin takataskussaan toissijainen strategia, kenties lisätienestien toivossa. Itseasiassa Apple TV+ vaikuttaa olevan se toissijainen osuus, sillä WSJ:n lähteiden mukaan Applen tuottamat elokuvat nähdäänkin ensi valkokankaalla.Lähteen mukaan elokuvia pyritään viemään elokuvateattereihin ennen Apple TV+ -julkaisua. Tietojen mukaan ne pyörisivät teattereissa viikkoja ennen suoratoistopalveluun saapumista.Arvioiden mukaan tähän on syynä myös se, että Apple pyrkii suosimaan ytheistyötä nimekkäiden Hollywood-tuottajien ja -luojien kanssa, johon teatterijulkaisulla on iso merkitys. Niinpä Applen tarkoituksena ei ole suuret kassavirrat vaan brändin kasvattaminen.Nähtäväksi jää tulevatko kuluttajat odottamaan viikkoja elokuvien julkaisua suoratoistopalveluun. Tämä voi kasvattaa kyseisten elokuvien piratismia, jonka myötä viehätys suoratoistopalvelua kohtaan pienenee.